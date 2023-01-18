Шведська екологічна активістка Ґрета Тунберг була звільнена німецькою поліцією ввечері після того, як її затримали на початку дня під час протесту проти розширення вугільної шахти в західному селі Лютцерат.

Про це інформує CNN.

За словами речника поліції міста Ахен Макса Вілмса, Тунберг затримали лише ненадовго. Як тільки її особу було ідентифіковано, жінку звільнили.

Тунберг швидко відновила передвиборчу кампанію сьогодні, 18 січня, написавши у Twitter: “Захист клімату – це не злочин”. Вчора я була частиною групи, яка мирно протестувала проти розширення вугільної шахти в Німеччині. Поліція нас затримала, але пізніше того ж вечора відпустила”.

Тунберг була частиною великої групи протестувальників, котра прорвала поліцейський бар’єр і зазіхнула на вугільну яму, яку влада не змогла повністю захистити, повідомив речник поліції Крістоф Хюльс. За його словами, це вже другий випадок, коли Тунберг затримують на місці. З минулої середи, 11 січня, німецька поліція вивезла сотні активістів з Лютцерата. Деякі з них перебувають на цьому місці більше двох років, займаючи будинки, покинуті колишніми мешканцями після того, як їх виселили в ході звільнення місця для шахти бурого вугілля.

У 2022 році уряд Німеччини уклав угоду з енергетичною компанією RWE, власницею шахти, що дозволило їй розширитися в Лютцераті в обмін на припинення використання вугілля до 2030 року, а не до 2038 року. Після завершення виселення RWE планує побудувати 1,5-кілометровий паркан по периметру села, ізолюючи його будівлі, вулиці та каналізацію, перш ніж їх знести.

У п’ятницю Тунберг написала у Твіттері, що була в Люцераті, щоб протестувати проти розширення. У суботу вона приєдналася до багатотисячної демонстрації проти знищення села. Звертаючись до активістів на протесті, Тунберг сказала: “Вугілля все ще в землі. І поки воно знаходиться в землі, ця боротьба не закінчена”.

Розширення вугільної шахти є важливим для кліматичних активістів. Вони стверджують, що продовження спалювання вугілля для отримання енергії збільшить викиди, що викликають нагрівання планети. До того ж це порушить прагнення Паризької кліматичної угоди обмежити підвищення глобальної температури до 1,5 градусів Цельсія над доіндустріальним рівнем.

Зараз більшість будівель села розчищено та замінено землерийними машинами. RWE відкидає твердження, що розширення шахти збільшить загальні викиди. На думку власників компанії, європейські обмеження означають, що додаткові викиди вуглецю можна компенсувати.