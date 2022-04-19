У Києві та області працівники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України під час обшуків у дружини нардепа Віктора Медведчука Оксани Марченко знайшли чимало коштовностей та вогнепальну зброю. Майно планують заарештувати.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Правоохоронці, діючи в межах кримінальної справи щодо “протиправних дій посадових осіб”, обшукали маєток у Пущі-Водиці та залізничний вагон-ресторан, що всередині прикрашений золотом.















Поліція провела обшуки в Оксани Марченко: знайшли 100 картин, зброю та «Фаберже» // 8 фото

Під час слідчих дій, як зауважили у поліції, було виявлено близько 100 картин, безліч антикварних речей, а мисливську гвинтівку, пістолет “BUL”, 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки, та навіть яйця “Фаберже”.

Надалі заплановано, що майно буде заарештовано та передано в управління до АРМА.