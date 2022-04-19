Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
Правоохоронці, діючи в межах кримінальної справи щодо “протиправних дій посадових осіб”, обшукали маєток у Пущі-Водиці та залізничний вагон-ресторан, що всередині прикрашений золотом.
Поліція провела обшуки в Оксани Марченко: знайшли 100 картин, зброю та «Фаберже» // 8 фото
Під час слідчих дій, як зауважили у поліції, було виявлено близько 100 картин, безліч антикварних речей, а мисливську гвинтівку, пістолет “BUL”, 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки, та навіть яйця “Фаберже”.
Надалі заплановано, що майно буде заарештовано та передано в управління до АРМА.
- Нагадаємо, що Віктора Медведчука затримали 12 квітня, коли він намагався втекти за межі України.
- Після цього дружина Медведчука телеведуча Оксана Марченко записала два відеозвернення з вимогою відпустити чоловіка: одне до президента України Володимира Зеленського, а інше – до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
- Також Марченко дала пресконференцію у Москві, на якій поскаржилась, що не може знайти Віктора Медведчука.