Мобілізованим у Російській Федерації не вистачає спальних місць, їжі, форми та грошей, натомість поліція готується до придушення майбутніх протестів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.

За даними розвідки, для того, щоб приборкати протести росіян проти мобілізації, поліція Росії активізує підготовку нових підрозділів “особливого призначення”.

У повідомленні зазначається, що військовий комісар Центрального та Сеймського округів Ігор Ясько повідомив командуванню про значні складнощі при проведенні мобілізації. Адже подібні заходи в Росії не проводились з 1941 року й адміністративна система не готова до виконання поставлених завдань. За його словами: “люди відключають домофони та не відчиняють двері”. Відтак 27 вересня зі 170 повісток було вручено лише 16, а 28 вересня зі 180 – лише 10.

У ГУР розповіли, що у Брянській та Курській областях мобілізовані змушені самі купувати форму та спорядження. При цьому, власники “воєнторгів” різко підвищили ціни, що викликає масове невдоволення та скарги.

Крім того, у Бурятії наростає невдоволення мобілізацією. Зокрема, в селі Баргузін мобілізували навіть тих чоловіків, які взагалі ніколи не служили в армії. Усіх мобілізованих направили до адміністративного центру Борзя Забайкальського краю. З’ясувалось, що на пункті збору відсутні теплі речі, тому мешканці Баргузіна були змушені збирати “гуманітарну допомогу” для мобілізованих односельців.

“Загалом, робота військкоматів у РФ характеризується як “хаотична”. Відповідні посадові особи намагаються виконати план часткової мобілізації, тому видають повістки незалежно від віку, стану здоров’я та наявності військового досвіду”, – розповіли у розвідці.

А також додали, що виникли суттєві проблеми із грошовим забезпеченням як мобілізованих, так і військовослужбовців ЗС РФ за контрактом. Частішають випадки невиплати грошових винагород, збільшується кількість звернень до суду та прокуратури з метою отримання обіцяних виплат. Разом з тим, за можливість ухилення від мобілізації вимагають хабарі до 500 тисяч російських рублів.