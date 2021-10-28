У межах відкритого кримінального провадження щодо вбивства активіста "Правого сектору" Олександра Іваніни правоохоронці розглядають дві основні версії вбивства.

Про це повідомила пресслужба поліції Сумської області.

Як відомо, Іваніну вбили з вогнепальної зброї біля під’їзду. Він був членом сумського осередку “Правого сектору” та громадським активістом.

Близько 21:00 правоохоронці отримали повідомлення про те, що на одній із вулиць Сум була стрілянина і там лежить закривавлений чоловік.

На місце події виїжджали керівництво Головного управління Національної поліції в Сумській області та слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції.

Попередньо встановлено, що 29-річний чоловік помер внаслідок отриманого вогнепального поранення. За цим фактом у поліції порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У пресслужбі зазначили, що наразі тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин події та особи, причетної до злочину.

Поліціянти розглядають дві основні версії вбивства представника “Правого сектору” у Сумах – замовне вбивство та вбивство, скоєне на ґрунті неприязних відносин.

“Серед мотивів вчинення злочину розглядається версія вбивства, вчиненого на замовлення у зв’язку із діяльністю потерпілого, та вбивство на ґрунті особистих неприязних стосунків”, – йдеться у повідомленні.