Про це повідомила пресслужба поліції Сумської області.
Як відомо, Іваніну вбили з вогнепальної зброї біля під’їзду. Він був членом сумського осередку “Правого сектору” та громадським активістом.
Близько 21:00 правоохоронці отримали повідомлення про те, що на одній із вулиць Сум була стрілянина і там лежить закривавлений чоловік.
На місце події виїжджали керівництво Головного управління Національної поліції в Сумській області та слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції.
Попередньо встановлено, що 29-річний чоловік помер внаслідок отриманого вогнепального поранення. За цим фактом у поліції порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
У пресслужбі зазначили, що наразі тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин події та особи, причетної до злочину.
Поліціянти розглядають дві основні версії вбивства представника “Правого сектору” у Сумах – замовне вбивство та вбивство, скоєне на ґрунті неприязних відносин.
“Серед мотивів вчинення злочину розглядається версія вбивства, вчиненого на замовлення у зв’язку із діяльністю потерпілого, та вбивство на ґрунті особистих неприязних стосунків”, – йдеться у повідомленні.
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