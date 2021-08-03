Правоохоронці наразі розглядають дві версії загибелі в Києві громадянина Білорусі, голови організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова.

Про це заявив сьогодні на брифінгу голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Він уточнив, що правоохоронці вивчають спосіб життя та громадську діяльність Шишова.

“Ще вчора нами було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.115 Кримінального кодексу – це умисне вбивство. Наразі ми проводимо комплекс заходів для встановлення усіх обставин смерті потерпілого. Вилучаються всі відеозаписи з камер, встановлюються, допитуються можливі очевидці та свідки. Слідчими перевіряються версії, зокрема вчинення самогубства або скоєння умисного вбивства з імітуванням самогубства… Ми не виключаємо, що під час розслідування будуть й інші версії”, – наголосив Клименко.

Він також розповів про деякі обставини загибелі Шишова.

“2 серпня, о 8:58 Віталій вийшов із своєї квартири, зі свого будинку, щоб направитись у бік лісового масиву. Він проживав на вулиці Бударіна в місті Києві, це напрямок на Житомир, Житомирська траса. Камери відеоспостереження, які знаходяться в під’їзді будинку, зафіксували час виходу Шишова і в чому він був одягнутий”, – поінформував Клименко.

О 15:18 до поліції звернулася дівчина Шишова, яка повідомила про його зникнення. Після цього розпочалися пошуки, які тривали до вечора (до 22:00). Зранку їх поновили, і приблизно о 7:40 було знайдено тіло Шишова. На землі поруч з тілом лежав мобільний телефон загиблого.

За словами Клименка, зашморг, на якому висіло тіло Шишова, знаходився на триметровій висоті, тоді як сам загиблий мав зріст 1,85 см (а найближчі пеньки були не вищі, ніж 60 см).

На носі загиблого було здерто шкіру, на лівому коліні та грудях виявили садна. “Це характерно для разового падіння, як сказали експерти”, – додав Клименко.

Голова Нацполіції також заявив, що правоохоронці не мали інформації про можливе стеження за Шишовим.

“Ми перевірили всі звернення громадянина Шишова, які могли б дійти до поліції, – таких звернень не було ні минулого, ні цього року. Якщо буде отримана в ході досудового розслідування додаткова інформація, вона одразу буде передана відповідним службам”, – запевнив Клименко.

Як відомо, Віталій Шишов був очільником організації “Білоруський дім в Україні”, що допомагає білорусам, котрі були вимушені мігрувати до нашої країни. Сфера діяльності — допомога з оформленням документів, пошуком житла та роботи в Україні.