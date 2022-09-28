Про це повідомляє “Шведське радіо”.
Правоохоронці Швеції кваліфікують витоки з газопроводу Nord Stream як “грубу диверсію”. У підрозділі Головного поліцейського управління Швеції заявили, що вони уважно стежать за розвитком подій і знаходяться в контакті з іншими підприємствами, виходячи з їх місії щодо захисту Швеції.
Крім того, у повідомленні зазначається, що вимірювальні станції у Швеції та Данії зафіксували 26 вересня сильні підводні вибухи в районі, де згодом були виявлені витоки на газопроводах Nord Stream 1 і 2.
Розслідуванням займається СЕПО (Säpo) – самостійний підрозділ Головного поліцейського управління Швеції, у завдання якого входить розкриття злочинів та запобігання злочинам проти державної безпеки. Діяльність СЕПО поділена на напрямки: контррозвідка, захист конституції, протидія тероризму та забезпечення громадської безпеки.
Варто зазначити, що Центральне розвідувальне управління США кілька тижнів тому попередило Німеччину про можливі атаки на газопроводи в Балтійському морі. У вівторок повідомили про витік газу з російських трубопроводів, що ведуть до Німеччини.
Уряд Німеччини отримав повідомлення ЦРУ влітку, повідомив німецький журнал з посиланням на неназвані джерела, додавши, що Берлін припускає цілеспрямовану атаку на газопроводи Nord Stream 1 і 2.
“Небезпека можливих атак на мережу трубопроводів і підводних кабелів у Балтійському і Північному морях викликала велике занепокоєння серед військових ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну. Всесвітні підводні мережі надзвичайно важливі для енергопостачання, а також для стабільності Інтернету, але, попри їхню важливість, вони все ще навряд чи захищені від атак або диверсій”, — каже високопоставлений представник Бундесверу.
Інцидент на газопроводах Nord Stream показує, що небезпека, можливо, була недооцінена.
- В Європі припускають, що причиною витоків у двох російських газопроводах “Північній потік” під Балтійським морем міг стати саботаж. Сейсмологи Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи перед інцидентом.
- В ЄС розслідують причини витоків газу на “Північному потоці” і не запущеному в роботу “Північному потоці-2”. Не виключено можливості диверсії.
- Данія вважає витоки з газопроводу Nord Stream “навмисними діями”, наголосила прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен 27 вересня під час заяви для преси.