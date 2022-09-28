Шведська поліція у вівторок, 27 вересня, розпочала розслідування у зв’язку з витоками газу з російського трубопроводу "Північний потік" та кваліфікувала цей інцидент як можливу диверсію.

Про це повідомляє “Шведське радіо”.

Правоохоронці Швеції кваліфікують витоки з газопроводу Nord Stream як “грубу диверсію”. У підрозділі Головного поліцейського управління Швеції заявили, що вони уважно стежать за розвитком подій і знаходяться в контакті з іншими підприємствами, виходячи з їх місії щодо захисту Швеції.

Крім того, у повідомленні зазначається, що вимірювальні станції у Швеції та Данії зафіксували 26 вересня сильні підводні вибухи в районі, де згодом були виявлені витоки на газопроводах Nord Stream 1 і 2.

Розслідуванням займається СЕПО (Säpo) – самостійний підрозділ Головного поліцейського управління Швеції, у завдання якого входить розкриття злочинів та запобігання злочинам проти державної безпеки. Діяльність СЕПО поділена на напрямки: контррозвідка, захист конституції, протидія тероризму та забезпечення громадської безпеки.

Варто зазначити, що Центральне розвідувальне управління США кілька тижнів тому попередило Німеччину про можливі атаки на газопроводи в Балтійському морі. У вівторок повідомили про витік газу з російських трубопроводів, що ведуть до Німеччини.

Уряд Німеччини отримав повідомлення ЦРУ влітку, повідомив німецький журнал з посиланням на неназвані джерела, додавши, що Берлін припускає цілеспрямовану атаку на газопроводи Nord Stream 1 і 2.

“Небезпека можливих атак на мережу трубопроводів і підводних кабелів у Балтійському і Північному морях викликала велике занепокоєння серед військових ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну. Всесвітні підводні мережі надзвичайно важливі для енергопостачання, а також для стабільності Інтернету, але, попри їхню важливість, вони все ще навряд чи захищені від атак або диверсій”, — каже високопоставлений представник Бундесверу.

Інцидент на газопроводах Nord Stream показує, що небезпека, можливо, була недооцінена.