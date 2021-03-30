Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що колишній член мафії ретельно приховував своє обличчя. У 2014 році його оголосили у розшук та звинуватили у незаконній торгівлі кокаїном в межах роботи на мафію. Чоловік таємно покинув Італію та переховувався аж у Домініканській Республіці.

Минуло майже 7 років. Б’яр вже й забув про те, що його шукає поліція. Він спокійно жив у місті Бока-Чіка та розвивав свій кулінарний відеоблог. Ймовірно, чоловіка ніколи б не знайшли, однак поліції допомогло його кулінарне шоу.

Б’яра впізнали за персональними татуюваннями, які він залишив після роботи на мафію.

24 березня чоловіка затримали та екстрадували в Італію.

Довідка. “Ндрангета” – одна з найпотужніших мафій світу. Вона зосереджена у провінції Вібо-Валентія, що у регіоні Калабрія, однак діє по всьому світі.

Мафія контролює трафік кокаїну з країн переважно Південної Америки до Європи. Її членів також підозрюють у сотнях вбивств, вимаганнях, катуваннях, замахах на вбивство.