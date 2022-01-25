Поліція Лондона розпочала розслідування вечірок, які проводились у резиденції прем'єр-міністра Бориса Джонсона під час пандемії.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC, посилаючись на представника поліції Великої Британії Кресіду Дік.

Пполіція розпочала розслідування у зв’язку з повідомленнями про проведення вечірок у приміщенні британського уряду під час локдауну, оголошеного для боротьби з пандемією коронавірусу.

За словами голови Лондонської поліції Кресіди Дік, йдеться про “можливі порушення антикоронавірусних правил” на “низці заходів” на Даунінг-стріт та в урядовому кварталі.

Мер Лондона Садік Хан з опозиційної Лейбористської партії підтримав проведення поліційного розслідування.