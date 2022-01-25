Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC, посилаючись на представника поліції Великої Британії Кресіду Дік.
Пполіція розпочала розслідування у зв’язку з повідомленнями про проведення вечірок у приміщенні британського уряду під час локдауну, оголошеного для боротьби з пандемією коронавірусу.
За словами голови Лондонської поліції Кресіди Дік, йдеться про “можливі порушення антикоронавірусних правил” на “низці заходів” на Даунінг-стріт та в урядовому кварталі.
Мер Лондона Садік Хан з опозиційної Лейбористської партії підтримав проведення поліційного розслідування.
“Ніхто не стоїть вище за закон. Не може бути так, що для уряду діє одне правило, а для всіх інших – інше”.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон перепросив через участь у вечірці 15 травня 2020 року під час карантину. У парламенті Джонсона звинуватили в лукавстві та вимагали, аби він пішов у відставку.
- Радниця прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона Аллегра Страттон подала у відставку після негативної реакції на відео, події якого розгорнулися в грудні 2020 року. На ньому вона та інші високопоставлені співробітники жартують про нібито різдвяну вечірку, яка відбулася на Даунінг-стріт в розпал карантинних обмежень.