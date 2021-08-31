У вівторок, 31 серпня, поліція Києва вперше прокоментувала ДТП за участю народного депутата від “Слуги народу” Олександра Трухіна. Подальше розслідування ДТП за участі нардепа доручено слідчим Державного бюро розслідувань.

Про це повідомили у пресслужбі столичної поліції.

Як відомо, аварія трапилася 23 серпня у Дарницькому районі столиці. Тоді автомобіль Audi не дотримавшись безпечної дистанції під час руху, в’їхав у авто Ford, яке рухалося попереду. Водночас Ford врізався в автомобіль Daewoo.

У поліції заявили, що в результаті потрійної аварії постраждали шестеро осіб.

“Того ж дня було розпочате кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України, це – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”, – заявили у поліції.

Зазначається, що на місці події патрульні та слідчі документально зафіксували всіх осіб, котрі їхали в автомобілях. На момент прибуття правоохоронців учасники аварії перебували біля автівок.

Поліціянти опитали учасників події та свідків, вилучили відбитки пальців та інші речові докази. Слідчі призначили низку необхідних експертиз, щоб, в тому числі встановити, з якою швидкістю рухався автомобіль.

“Під час проведення першочергових слідчих дій один зі свідків повідомив, що за кермом Audi перебував чоловік, як згодом з’ясувалося – народний депутат України (Олександр Трухін, – ред.). Водночас інші свідки заперечують ці покази”, – йдеться у заяві поліції.

Відповідно до законодавства в разі наявності інформації про можливе скоєння злочину спецсуб’єктом (в цьому випадку – народним депутатом України), процесуальний керівник зобов’язаний змінити підслідність. Слідчі поліції надіслали листа до прокуратури із клопотанням про передачу матеріалів вказаного кримінального провадження до Державного бюро розслідувань. У поліції кажуть, що усі матеріали, зібрані слідчими поліції, в повному обсязі будуть передані до ДБР.

Нагадаємо, що близько тридцяти українських медіа видалили повідомлення про дорожно-транспортну пригоду за участю народного депутата від “Слуги народу” Олександра Трухіна. Зник сюжет про ДТП і з YouTube-каналу Kyiv LIVE.

Українське видання “Дзеркало тижня” розповсюдило інформацію з посиланням на видання “THE UNFILTERED LENS” про те, що народний депутат від “Слуги народу” Олександр Трухін, який начебто напідпитку влаштував ДТП, є у списку української делегації, яка вирушила з президентом Володимиром Зеленським до США.

#Букви повідомляли, що відомо про ДТП, як на неї реагують у США та в Офісі президента. Деталі – у матеріалі.