Про це сам автор повідомив у Facebook.
За його словами, після інциденту до нього звернувся заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та запропонував свою допомогу.
“Друзі, проблему з посиланням на порносайт вирішено: його вже заблоковано… Моя повага Вам, Антоне Геращенко”, – написав Авраменко.
Наразі зайти на зазначений сайт не вдається.
Раніше #Букви розповідали, що у підручнику з української мови для учнів 10 класу авторства відомого мовознавця Олександра Авраменка знайшли посилання на сайт для дорослих.
Вже через кілька хвилин у Facebook Авраменко прокоментував “неподобство”, яке сталося з його підручником. За словами автора, редактори вказали посилання на сайт з метою дотримання авторського права, але сталася помилка.
- Раніше в українському підручнику з хімії за 9-й клас помістили інформацію про те, що сода має профілактичні та лікувальні властивості при раку. Так, наприкінці першого параграфу “Основні класи неорганічних сполук” помістили інформацію про соду та рак, яку взяли з сайту Асоціації пенсіонерів.
- У Міністерстві освіти України прокоментували скандальну пораду про “лікування” онкологічних захворювань харчовою содою, яку опублікували у підручнику з хімії для 9 класу. Зокрема, у відомстві заявили, що інформація про вплив харчової соди на здоров’я у шкільному підручнику сприятиме розвитку критичного мислення в учнів. Також у МОН додали, що наразі немає підстав для скасування з підручника грифу “рекомендовано Міністерством”.
- Також у шкільних підручниках з історії України для 9 та 10 класу знайшли мапу України без окупованого Криму.