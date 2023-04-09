За добу під обстрілами перебували дев’ять населених пунктів Донеччини, росіяни поранили цивільних мешканців, зокрема й дитину.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Війська РФ обстріляли Авдіївку, Курахове, Бахмут, Костянтинівку, Торецьк, смт Велика Новосілка, Очеретине, села Времівка та Дружба.

З авіації військові РФ били по Авдіївці та Времівці. Водночас інформації щодо жертв та пошкоджень не надходило.

Тоді як артилерією російські війська накрили Торецьк, поранили дитину.

Внаслідок ворожих атак у Бахмуті травмовано одну особу.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За добу поліціянти евакуювали ще 219 осіб, з початку обов’язкової евакуації — понад 60 040 осіб, серед них 7387 – діти, 2700 – особи з інвалідністю.

Загалом протягом доби росіяни здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, завдали 23 авіаційних та 4 ракетних удари. 2 російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об’єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя, є загиблі й поранені серед цивільних, зруйновано та пошкоджено житлові будівлі.

Своєю чергою, у Генштабі раніше повідомили, що авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 5 станцій радіоелектронної боротьби ворога.