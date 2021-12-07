Про це йдеться у відповіді поліції на запит адвокатки Оксани Романюк, повідомляє пресслужба ІМІ.

У листі зазначається, що провадження закрито ще 19 червня 2021 року, а причиною його закриття стало завершення строку досудового розслідування.

Про провадження стало відомо у січні 2021 року. Його порушили за заявою головного редактора ІА “Журналісти проти корупції” та керівника ГС “Національна спілка незалежних журналістів України” Сергія Кота.

У своїй заяві журналіст звинуватив Романюк у свідомо неправдивому повідомленні про злочин (стаття 383-1 ККУ).

Після критики такої практики з боку Романюк з початку 2021 року на сайті “Журналісти проти корупції” почали з’являтися дискредитаційні матеріали щодо медіаекспертки, в яких її називають “грантожеркою” та вдаються до особистих образ. Переважно це передруки різних дискредитаційних текстів і відео за попередні роки.

“Вважаю відкриття кримінального провадження прецедентом та тиском на свободу слова, тим паче, що щодо самих «Журналістів проти корупції» поліція не відкрила справу за торгівлю посвідченнями”, – сказала Романюк у коментарі “Детектор медіа”.

Зазначимо, що на сайті “Журналісти проти корупції” станом на 31 грудня 2020 року лишалося опублікованим повідомлення, в якому пропонується за сплату членських внесків видати будь-кому журналістське посвідчення. Водночас ця людина зобов’язується брати участь у громадських заходах організації та публікувати на її сайті не менш ніж одну статтю на місяць. Автори зазначають, що мати журналістське посвідчення корисно для переліку осіб, куди внесено “юристів”, “підприємців”, “місцевих депутатів” та “автолюбителів, які люблять подорожувати”.