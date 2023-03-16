Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Нацполіції розпочали 54 кримінальних проваджень за фактами вчинення воєнних злочинів російськими військовими щодо журналістів.

Про це повідомив заступник Голови Національної поліції України – керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе під час круглого столу, ініційованого Національною спілкою журналістів України (НСЖУ).

За його словами, поліціянти зафіксували 29 випадків загибелі журналістів, 17 випадків поранень, а також випадки позбавлення права пересування.

“12 журналістів зараз знаходяться на непідконтрольній території. Їх доля частково невідома, хтось знаходиться в полоні. Усі ці факти розслідуються”, – сказав Цуцкірідзе.

Він додав, що більшість кримінальних проваджень, де фігурують постраждалі журналісти, за підслідністю направляються в СБУ. У таких випадках поліція готова максимально сприяти розслідуванню шляхом створення спільних слідчо-оперативних груп.

Водночас слідчі підрозділи поліції на сьогодні розслідують десять таких проваджень.

Цуцкірідзе навів приклад викрадення на Херсонщині та позбавлення волі журналіста газети “Новий день” Олега Батуріна:

“Він визволений і надає покази про представників окупаційної влади Херсону, які сприяли збройним силам Російської Федерації у позбавленні його волі. Двом особам, які дали інформацію, що це журналіст, який сприяє об’єктивній подачі інформації про російське вторгнення, заочно повідомлено про підозру”, – розповів він.

Цуцкірідзе також зауважив, що поліціянтами розслідується загибель шести журналістів внаслідок ракетного обстрілу телевізійної вежі у місті Києві, загибель начальника пресслужби об’єднаної штурмової бригади ЗСУ Юрія Лелявського та розстріл російськими військовими журналіста Сергія Пущенка, який служив у добровольчому громадському формуванні територіальної громади.