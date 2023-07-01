Джерело: Sky news
Поліція в Парижі відсторонила протестувальників від площі Згоди та посилила охорону на Єлисейських полях, після заклику зібратися там у соціальних мережах.
Останні сутички відбулися після того, як понад 1300 людей було заарештовано під час четвертої ночі насильницьких протестів по всій країні через смерть 17-річного хлопця, якого поліція застрелила у вівторок, 27 червня.
У багатьох містах Франції тривають акції протесту.
Протягом останніх п’яти ночей люди виходили на вулиці, щоб протестувати, підпалюючи машини, кидаючи каміння та феєрверки, а також грабуючи магазини.
Сьогодні вдень, 1 липня, у Нантері відбулися похорони підлітка.
- Президент Франції Емманюель Макрон скликає екстрене засідання уряду після найбільш руйнівної ночі заворушень на знак протесту проти поліціянтів, які застрелили підлітка.
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- У Франції після четвертої доби масових заворушень через вбивство поліцією підлітка правоохоронці затримали 994 особи.
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