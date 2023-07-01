Поліція в французькому місті Марсель застосувала сльозогінний газ проти мітингувальників, оскільки протести у Франції продовжуються.

Джерело: Sky news

Поліція в Парижі відсторонила протестувальників від площі Згоди та посилила охорону на Єлисейських полях, після заклику зібратися там у соціальних мережах.

Останні сутички відбулися після того, як понад 1300 людей було заарештовано під час четвертої ночі насильницьких протестів по всій країні через смерть 17-річного хлопця, якого поліція застрелила у вівторок, 27 червня.

У багатьох містах Франції тривають акції протесту.

Протягом останніх п’яти ночей люди виходили на вулиці, щоб протестувати, підпалюючи машини, кидаючи каміння та феєрверки, а також грабуючи магазини.

Сьогодні вдень, 1 липня, у Нантері відбулися похорони підлітка.