Сьогодні під час заходів до дня вшанування Героїв Небесної Сотні, де був присутній президент України Володимир Зеленський, один із ветеранів вигукнув у бік президента слово "чорт". За це присутні на події правоохоронці відвели його в сторону та перевірили документи, пояснивши свої дії тим, що ветеран використовував нецензурну лексику щодо очільника держави.

#Букви поспілкувалися зі свідком події – депутатом Київської міської ради від партії “Європейська Солідарність” та ветераном російсько-української війни Олександром Погребиським.

Політик розповів, що ситуація відбулася о 8:30, коли президент України вже їхав з місця вшанування, ветеран назвав його “чортом”, а ще інша людина неподалік вигукнула, що Зеленський “зрадник”.

Вже пізніше, коли ветеран відійшов у сторону, його зупинили поліціянти з вимогою показати документи. Цей процес Олександр Погребиський зафіксував на камеру та опублікував у Facebook.

На відео поліціянт з вимогою надати йому документи, зробив їх фото на камеру свого смартфону. Коли політик запитав стосовно причини затримання та перевірки документів, один із правоохоронців відповів: “Причина.. Просто особа..” – і на цьому зупинився.

Його колега пояснив: “Особа під час державних заходів.. громадянин висловлювався і показував деякі речі. Ми просто перевіряємо.. Можна висловлюватися, но не нецензурними словами”. Ветеран заперечив, що слово “чорт”, яке він використав, не є нецензурним словом – воно літературне. Після цього поліціянти розвернулися і пішли, пояснивши, що вони просто перевірять особу – і все.

Олександр Погребиський у коментарі #Буквам зауважив, що тут було два порушення з боку представників правоохоронних органів.

Першим порушенням є сама причина затримання та перевірки документів ветерана.

“Незаконною є сама причина перевірки документів. Причиною може підозра у вчиненні злочину або правопорушення. Якщо співробітник поліції називає причиною “висловлювання” – це є порушенням. Немає таких причин у законі України. Будь-який громадянин України може вільно висловлюватися та висловлювати власну позицію”, – наголосив політик. Він додав, що те, як висловився ветеран, не є порушенням – за це ніяких покарань не може бути, згідно з законом.

Другим порушенням, за словами депутата, є той факт, що правоохоронець сфотографував документи ветерана на свій особистий, а не службовий телефон.

“Він на свій власний телефон, не на службову камеру, сфотографував особисті документи учасника війни“, – наголосив Олександр Погребиський.

Нагадаємо, згідно зі статтею 32 Закону про Національну поліцію, поліціянт має право вимагати в людини документи на перевірку у таких випадках:

1. якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;

2. якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;

3. якщо особа перебуває на території чи об’єкті зі спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю;

4. якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо;

5. якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;

6. якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення.

Вигуків у цьому переліку немає. Адміністративний протокол на місці не був складений.