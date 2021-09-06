Поліція зірвала матч Бразилія – Аргентина у відборі на Чемпіонат світу-2022 й намагалася затримати чотирьох аргентинських футболістів прямо на полі нібито за порушення правил в'їзду до країни.

Про це повідомляє бразильське видання Globo.

Зазначається, що на 6-ій хвилині першого тайму на полі з’явилися працівники Національного агентства спостереження за здоров’ям Бразилії (Anvisa) та поліції. Вони пояснили, що прибули з метою затримання чотирьох гравців збірної Аргентини, які прибули до Бразилії з порушенням карантинних норм.

Повідомляється, що воротар Еміліано Мартінес, захисник Крістіан Ромеро, півзахисники Еміліано Буендіа і Джованні Ло Чельсо надали владі Бразилії неправдиву інформацію, заявивши, що не відвідували Велику Британію останнім часом. Однак ці гравці виступають в клубах англійської Прем’єр-ліги.

Згідно з правилами в’їзду у Бразилію, всі особи, які прибувають Великої Британії повинні пройти 14-денний карантин.

Тепер долю поєдинку Бразилія – Аргентина визначить дисциплінарний комітет ФІФА.