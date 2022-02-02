Відповідну заяву опублікувала пресслужба ДБР.
У заяві зазначено, що наразі розслідування дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата України Олександра Трухіна ще триває.
ДБР проводить усі необхідні експертизи та інші слідчі дії”, — наголошується в повідомлені.
Також слідчі інформують, що матеріалів, оприлюднених журналістами видання “Українська правда”, на момент виходу розслідування у розпорядженні слідства не було.
У ДБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти. Однак, працівникам ДБР він не надав інформації, яку повідомив журналістам.
Оскільки камери відеофіксації на ділянці траси, де сталася пригода, на момент ДТП ще не були встановлені, ДБР зверталося до громадян з проханням надати додаткові фото- та відео записи задля прискорення розслідування. На жаль, дане звернення не призвело до очікуваного результату”, — заявили слідчі.
У заяві констатується, що відео дослідять та нададуть юридична оцінка діям, зафіксованим на ньому.
- Нагадаємо, що народний депутат Олександр Трухін (“Слуга народу”) після скоєного ДТП на Бориспільському шосе під Києвом, намагався уникнути відповідальності, пропонував хабар та обіцяв “домовитися” з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.
- Після цього його виключили з партії “Слуга народу”, що припиняє його повноваження, як голови Полтавської обласної організації партії.
- Раніше 31 серпня, поліція Києва вперше прокоментувала ДТП за участю народного депутата від “Слуги народу” Олександра Трухіна. Подальше розслідування ДТП за участі нардепа доручено слідчим Державного бюро розслідувань.
- Також Олександр Трухін заявив, що не збирався приховувати свого перебування на місці аварії й відразу повідомив про неї колегам. Однак керівництво партії заперечує, що той виходив на зв’язок.