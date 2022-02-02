Державне бюро розслідувань оприлюднило заяву, де зазначено, що поліціянт, який прибув на ДТП за участі народного депутата Олександра Трухіна ("Слуга народу") не надав інформації ДБР, яку повідомив журналістам видання "Українська правда".

Відповідну заяву опублікувала пресслужба ДБР.

У заяві зазначено, що наразі розслідування дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата України Олександра Трухіна ще триває.

ДБР проводить усі необхідні експертизи та інші слідчі дії”, — наголошується в повідомлені.

Також слідчі інформують, що матеріалів, оприлюднених журналістами видання “Українська правда”, на момент виходу розслідування у розпорядженні слідства не було.

У ДБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти. Однак, працівникам ДБР він не надав інформації, яку повідомив журналістам.

Оскільки камери відеофіксації на ділянці траси, де сталася пригода, на момент ДТП ще не були встановлені, ДБР зверталося до громадян з проханням надати додаткові фото- та відео записи задля прискорення розслідування. На жаль, дане звернення не призвело до очікуваного результату”, — заявили слідчі.

У заяві констатується, що відео дослідять та нададуть юридична оцінка діям, зафіксованим на ньому.