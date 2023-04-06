Поліціянта сектору реагування патрульної поліції одного з райуправлінь поліції Сумської області підозрюють в організації схеми незаконного переправлення через кордон України до Молдови чоловіків призовного віку.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури та Офіс генерального прокурора України.

У межах слідства задокументовано проведення зустрічей підозрюваних з потенційними замовниками “послуги”, під час яких зловмисники проводили чоловікам детальний інструктаж щодо виїзду за кордон.

Вартість послуг з перевезення або незаконного перетину державного кордону становила 5 тисяч доларів США з однієї особи.

Під час контролю за вчиненням злочину поліціянта затримано після передачі йому через посередника 5 тисяч доларів. Зараз вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та встановлюються причетні до скоєння кримінального правопорушення особи.

Отже, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру поліціянту за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Зазначимо, що нещодавно співробітники СБУ оголосили про підозру священнослужителю УПЦ МП на Буковині, який допомагав військовозобов’язаним у нелегальному перетині кордону.

До організації протиправної діяльності причетний помічник настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. За даними правоохоронців, клірик пропонував військовозобов’язаним свою допомогу у нелегальному переправленні за кордон поза контрольно-пропускними пунктами.

Задокументовано, що у вересні минулого року він пообіцяв трьом місцевим жителям організувати безперешкодний виїзд до Румунії. При цьому спільники фігуранта нібито мали забезпечити клієнтів документами для вільного пересування територією ЄС.

Пунктом збору ухилянтів було визначено територію монастиря. Саме звідти їх мали вивезти за кордон. Проте замість обіцяних документів клієнтів доправили до прикордонного району і показали “зеленку”, через яку вони начебто можуть перейти до сусідньої країни.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії організатора схеми і заблокували канал нелегальної міграції. Відтак клірику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Щодо його спільника – справа вже розглядається у суді.