Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Слідчі встановили, що у березні поліціянт замість того, щоб обороняти місто від окупантів, добровільно погодився з ними співпрацювати.

Він передав військовим формуванням РФ табельну зброю та боєприпаси — 9 пістолетів “ПМ” та 18 магазинів до них зі спорядженими патронами.

Нині згаданий правоохоронець ховається від правосуддя на тимчасово окупованій території України.

Також прокурори підозрюють співробітника цього ж відділення поліції у тому, що він віддав окупантам свій службовий пістолет “ПМ” із 2 магазинами до нього зі спорядженими патронами.

Покарання за колабораційну діяльність передбачає штраф до 170 тисяч гривень або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна.