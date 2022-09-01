Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
Слідчі встановили, що у березні поліціянт замість того, щоб обороняти місто від окупантів, добровільно погодився з ними співпрацювати.
Він передав військовим формуванням РФ табельну зброю та боєприпаси — 9 пістолетів “ПМ” та 18 магазинів до них зі спорядженими патронами.
Нині згаданий правоохоронець ховається від правосуддя на тимчасово окупованій території України.
Також прокурори підозрюють співробітника цього ж відділення поліції у тому, що він віддав окупантам свій службовий пістолет “ПМ” із 2 магазинами до нього зі спорядженими патронами.
Покарання за колабораційну діяльність передбачає штраф до 170 тисяч гривень або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна.
- З початком наступу Збройних сил України на півдні колаборант Кирило Стремоусов, так званий “заступник голови військово-цивільної адміністрації” Херсонської області, перебрався до російського Воронежа.
- Контррозвідка Служби безпеки України знешкодила російського агента, який у перші дні повномасштабного вторгнення РФ допоміг переправити 128 одиниць техніки окупантів із Сумської до Київської області.
- Правоохоронці затримали російського агента, який корегував ракетні удари по Запоріжжю. Натомість російські окупанти пообіцяли зловмиснику “керівну посаду” у разі окупації міста.
- У Кривому Розі затримали посадовця одного з підприємств, який міг бути причетним до ракетних обстрілів окупантів. СБУ встановила, що він міг корегувати вогонь росіян по місту у березні.