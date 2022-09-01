Двоє поліціянтів під час тимчасової окупації міста Снігурівка Миколаївської області, за даними слідчих, добровільно віддали свою табельну зброю російським окупантам. Наразі їм оголосили підозру.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Слідчі встановили, що у березні поліціянт замість того, щоб обороняти місто від окупантів, добровільно погодився з ними співпрацювати.

Він передав військовим формуванням РФ табельну зброю та боєприпаси — 9 пістолетів “ПМ” та 18 магазинів до них зі спорядженими патронами.

Нині згаданий правоохоронець ховається від правосуддя на тимчасово окупованій території України.

Також прокурори підозрюють співробітника цього ж відділення поліції у тому, що він віддав окупантам свій службовий пістолет “ПМ” із 2 магазинами до нього зі спорядженими патронами.

Покарання за колабораційну діяльність передбачає штраф до 170 тисяч гривень або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна.