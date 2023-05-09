Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram. 

За його словами, уламки крилатої ворожої ракети виявили в одному із районів Київщини: “Частини зброї окупантів впали на поле. Потерпілих і руйнування немає. Поліцейські оглядають місце події”, — йдеться в повідомленні.

Також він наголосив, якщо ви знайшли частини ракет, дронів, то не варто торкатися вибухонебезпечних предметів. Нєбитов закликав повідомляти про знахідку спеціальні служби та обмежити доступ до місця падіння уламків.

  • Поліціянти показали уламки російської ракети на Київщині: фото

    Фото: Андрій Нєбитов

  • Поліціянти показали уламки російської ракети на Київщині: фото

    Фото: Андрій Нєбитов

  • Поліціянти показали уламки російської ракети на Київщині: фото

    Фото: Андрій Нєбитов

  • Поліціянти показали уламки російської ракети на Київщині: фото

    Фото: Андрій Нєбитов

Поліціянти показали уламки російської ракети на Київщині: фото // 4 фото

Також внаслідок обстрілу у ніч на 9 травня частини ворожої ракети виявили й на території іншого населеного пункту в одному із районів області. На місці є часткові руйнування цивільної інфраструктури.

Втім, завдяки роботі протиповітряної оборони ЗСУ вдалося уникнути людських жертв. 