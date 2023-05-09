Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram.
За його словами, уламки крилатої ворожої ракети виявили в одному із районів Київщини: “Частини зброї окупантів впали на поле. Потерпілих і руйнування немає. Поліцейські оглядають місце події”, — йдеться в повідомленні.
Також він наголосив, якщо ви знайшли частини ракет, дронів, то не варто торкатися вибухонебезпечних предметів. Нєбитов закликав повідомляти про знахідку спеціальні служби та обмежити доступ до місця падіння уламків.
Поліціянти показали уламки російської ракети на Київщині: фото // 4 фото
Також внаслідок обстрілу у ніч на 9 травня частини ворожої ракети виявили й на території іншого населеного пункту в одному із районів області. На місці є часткові руйнування цивільної інфраструктури.
Втім, завдяки роботі протиповітряної оборони ЗСУ вдалося уникнути людських жертв.
- У ніч на 8 травня 2023 року противник атакував Київщину ударними дронами іранського виробництва “Shahed-136/131”. Сили оборони збили всі 35 ударних БпЛА, випущених російськими військами.
- У ніч на 9 травня російські окупанти двічі здійснювали пуски ракет по Україні. Загалом було випущено 25 ракет, з яких 23 — знищені силами ППО.
- У ніч на 9 травня внаслідок обстрілу російськими військами Дніпропетровщини українські сили протиповітряної оборони ліквідували 8 ракет. Деякі уламки впали на дах чотириповерхового будинку, де постраждала 32-річна жінка.