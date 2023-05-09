Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram.

За його словами, уламки крилатої ворожої ракети виявили в одному із районів Київщини: “Частини зброї окупантів впали на поле. Потерпілих і руйнування немає. Поліцейські оглядають місце події”, — йдеться в повідомленні.

Також він наголосив, якщо ви знайшли частини ракет, дронів, то не варто торкатися вибухонебезпечних предметів. Нєбитов закликав повідомляти про знахідку спеціальні служби та обмежити доступ до місця падіння уламків.







Поліціянти показали уламки російської ракети на Київщині: фото // 4 фото

Також внаслідок обстрілу у ніч на 9 травня частини ворожої ракети виявили й на території іншого населеного пункту в одному із районів області. На місці є часткові руйнування цивільної інфраструктури.

Втім, завдяки роботі протиповітряної оборони ЗСУ вдалося уникнути людських жертв.