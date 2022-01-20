20 січня на лінію 102 у Черкаській області зателефонував невідомий чоловік та повідомив про замінування двох шкіл. У розмові він назвав лише номери "замінованих" навчальних закладів, проте не уточнив, в якому місті вони розташовані. Після цього швидко кинув слухавку. Правоохоронцям вдалося його розшукати.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Черкаській області.

Правоохоронцям швидко вдалось встановити, що школи, про які повідомив “мінер”, розташовані в місті Сміла та місті Черкаси. До цих навчальних закладів негайно виїхали вибухотехніки, кінологи, та слідчо-оперативні групи. З навчальних закладів евакуювали учнів та персонал, після чого був проведений ретельний огляд приміщень і територій. Вибухонебезпечних чи інших підозрілих предметів не виявили.

Поліції також вдалося досить швидко розшукати й того, хто повідомив про “мінування”. Правопорушником виявився учень дев’ятого класу смілянської школи.

Під час розмови з поліціянтами “мінер” пояснив, що його дзвінок до правоохоронців був жартом. Він додав, що лише хотів, аби його школу перевели на дистанційне навчання. Наразі зі псевдомінером та його опікунами проводять профілактичну бесіду.

Правоохоронці просять батьків та вчителів також провести з дітьми розмову на тему подібних жартів. У відомстві нагадали, що за неправдиве повідомлення про замінування винуватець понесе покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років.

Якщо “мінер” виявиться неповнолітнім, то відповідальність за нього понесуть батьки.