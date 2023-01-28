Після рейду на корабель для перевезення худоби В Іспанії біля Канарських островів вилучили 4,5 тонни кокаїну.

Про це йдеться у відповідній заяві іспанської поліції.

Зазначається, що контрабандисти почали використовувати судна для перевезення худоби. Так поліції складніше відстежувати перевезення наркотиків.

Наразі зловмисники “переосмислюють себе”, аби навчитися транспортувати наркотики з Латинської Америки до Європи, використовуючи худобу. Це має ускладнити контроль та локалізацію.

У результаті рейду поліція заарештувала 28 членів екіпажу лайнера Orion V. Офіцери вивантажили десятки ящиків з кокаїном в Лас-Пальмасі на острові Гран-Канарія.

Нагадаємо, що 5 листопада в Іспанії поліціянти заявили, що вилучили 32 тонни розфасованої марихуани вартістю щонайменше 64 мільйони євро, що, ймовірно, є найбільшою кількістю, коли-небудь знайденої партії на міжнародному рівні.