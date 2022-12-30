Про це повідомляє пресслужба Західного територіального управління Національної гвардії України у Facebook.
Мета календаря — зібрати кошти для безпритульних тварин. У цьому допомогли рівненські нацгвардійці, які разом із чотирилапими знялися для календаря на 2023 рік.
“Ми охороняємо громадський порядок та патрулюємо місто та область. Бачимо, що кількість безпритульних тварин значно збільшилася, і збільшилася кількість породистих тварин, яких залишили на вулиці через війну”, — сказав молодший сержант НГУ Валентин.
Водночас чимало людей, які переїхали спочатку до Рівного, а згодом прямували далі, зокрема, за кордон, не змогли взяти тварин з собою та покинули їх тут.
“Досі в місті та області маємо значну кількість безпритульних тварин. Ми робимо в нашій організації все можливе, щоб захистити їх. Разом з волонтерами наші працівників знаходять тварин, лікують та шукають їм нових господарів”, — додав голова благодійного фонду “Лапа” Інеса Шишкіна.
У повідомленні зазначається, що акція є щорічною, а усі, хто бере участь у її реалізації, працюють безоплатно.
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