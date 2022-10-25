Співробітники поліції врятували 8-річного хлопчика, який залишився сам у Бахмуті, у районі, куди практично немає доступу. Батьки дитини загинули під час артилерійського обстрілу.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

У поліції зазначили, що 8-річний Богдан залишився сам під обстрілами у районі, куди практично немає доступу. Родини його позбавили росіяни: тато й мама загинули на вулиці під час артилерійського удару. Жінка була на сьомому місяці вагітності. Правоохоронцям вдалося забрали дитину з-під вогню. Зараз Богдан перебуває у безпечному місці, за ним вже їдуть рідні.

“До поліції надійшла інформація про те, що в Бахмуті потребує екстреної евакуації дитина. Район, де мешкав хлопчик, – під постійними ударами росіян, а шляхи до нього зруйновані, дістатися туди майже неможливо. Попри це, було організовано рятувальний рейс. До складу екіпажу увійшли начальник відділу превенції, парамедики, працівник служби у справах дітей”, – розповіли у Нацполіції.

А також зазначили, що частину дороги довелося долати пішки, залишивши броньоване авто. Співробітники поліції розшукали дитину, яку прихистила сусідка. Як виявилося, декілька днів тому батьки залишили сина під опікою знайомої та вирушили на похорон до свого родича. У цей момент поряд вибухнув снаряд – подружжя загинуло від осколкових поранень.

За даними поліціянтів, тіла загиблих батьків пролежали на вулиці декілька днів, бо ворожі атаки не припинялися, і забрати їх було неможливо. Дізнавшись, що тато, мама й ненароджений братик або сестричка загинули, Богдан втік від сусідки, схопив велосипед і поїхав на те місце.

Правоохоронці допомогли осиротілій дитині зібрати речі, вивезли з небезпечного району та нагодували. Своєю чергою, помічник поліціянтів, пес Рем, допомагав хлопчику втамувати душевний біль.

“Життя Богданчика спільними зусиллями вдалося врятувати. Він житиме в безпеці, дитину забере до себе рідна тітка”, – наголосили у Національній поліції України.