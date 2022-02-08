Правоохоронців звинувачують у використанні шпигунської програми "Пегас" для кіберспостереження за громадськими діячами та політиками Ізраїлю. На тлі критики ізраїльський уряд має намір створити комісію для розслідування дій поліціянтів.

Про це повідомляє американське видання CNN.

Події почали розгортатись після того, як на вебсайті новин “Calcalist” з’явилась інформація про те, що поліція Ізраїлю стежить за декількома міністрами, відомим бізнесменом, який є співвідповідачем по справі Біньяміна Нетаньягу (колишній прем’єр-міністр Ізраїлю), журналістами, мерами, родичами прем’єр-міністра та іншими.

Повідомляється, що телефони всіх цих людей були зламані за допомогою шпигунської програми “Пегас”, завдяки чому правоохоронці отримали доступ до наявної у них інформації.

У цій доповіді сайт “Calcalist”, який пов’язаний з провідним ізраїльським виданням “Yedioth Ahronoth”, детально описує як поліція використовувала програму “Пегас” створену NSO Group. Як і під час попередніх звітів, “Calcalist” не надав жодної інформації про те, звідки вони дізнались про дії поліції, а також коли саме відбувалось ймовірне кіберспостереження.

У попередніх звітах “Calcalist” повідомлялось про те, що поліціянти не могли отримати офіційного дозволу для використання програми “Пегас”. Проте в останніх повідомленнях “Calcalist” припускає, що правоохоронці слідкували за багатьма громадянами, які не вчинили нічого протизаконного.

“Ми можемо вперше опублікувати список громадян, за якими слідкувала поліція Ізраїлю. Телефони цих людей були зламані шпигунською програмою, а вся особиста інформація вилучена та захована. За людьми шпигували ще до проведення будь-якого розслідування, без відкритих справ та судових ордерів”, – повідомили на вебсайті “Calcalist”.

Вже за декілька годин після публікації на “Calcalist”, міністр громадської безпеки Ізраїлю, який відповідає за поліцію, оголосив про те, що звернеться до уряду з проханням створити комісію для розслідування дій правоохоронців.

Прокоментував ситуацію і прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет. За його словами, якщо інформація про стеження за громадянами правдива – то це все дуже серйозно. Бенет зазначив, що шпигунські програми повинні допомагати у боротьбі з тероризмом та іншими тяжкими злочинами, а не використовуватись для стеження за громадянами або чиновниками.

“Саме тому нам потрібно чітко зрозуміти, що насправді сталось”, – підкреслив глава ізраїльського уряду.

Такі звинувачення створюють додатковий тиск на поліцію Ізраїлю, яка знаходиться під шквалом критики ще з моменту першої доповіді “Calcalist”, яка з’явилась у січні. Минулого тижня правоохоронці заявили, що дійсно використовували програму для “внутрішнього розслідування”, а всі матеріали вони передали до генеральної прокуратури, яка і буде розбиратись у питанні, як поліція контролює електронні комунікації.

Речник поліції Ізраїлю Елі Лев раніше наполягав, що всі дії поліції були законними.

“До цього моменту жодних повідомлень про порушення у роботі правоохоронців не було. Ми відкриті для будь-якого розслідування. Якщо виявиться, що хтось із поліціянтів чи посадовців, одягнених у форму, вчинили правопорушення – його буде негайно притягнуто до відповідальності”, – розповів Елі Лев.