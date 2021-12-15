За повідомленнями у ЗМІ, над створенням нового формату державного телеканалу Рада працюватиме політтехнолог Володимир Петров, який наразі є підозрюваним за чотирма статтями Кримінального кодексу України (свідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, порушення недоторканності житла, порушення недоторканності приватного життя, втручання в діяльність працівника правоохоронного органу).

Як повідомляє “Українська правда”, політтехнолог Володимир Петров буде залучений до переформатування державного телеканалу “Рада”, діяльність якого раніше була спрямована на висвітлення роботи парламенту.

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко оголосив, що після оновлення телеканал “Рада” висвітлюватиме роботу не лише парламенту, але й Кабінету Міністрів України та Офісу президента. Він же анонсував можливе виділення каналу додаткових 20 мільйонів гривень у 2021 році.

Як відбудеться переформатування каналу “Рада”

З 15 грудня канал змінює формат роботи – замість парламентського мовника його перетворять на інформаційний, а також ресурс отримає нову студію. За інформацією Детектор медіа, на оновленому телеканалі, крім Петрова працюватиме блогер Сергій Іванов, ведучий на каналі Петрова “Ісландія”, а також експрацівники каналу “112 Україна”, стосовно якого РНБО були застосовані санкції у лютому 2021 року.

Також повідомлялось, що Петров вестиме авторську програму на оновленому телеканалі Рада, яка виходитиме чотири рази на тиждень. Спільно з ним програми на каналі вестиме вже згаданий Сергій Іванов.

За даними Детектор медіа, бюджет оновленого телеканалу “Рада” нещодавно збільшили на 320 мільйонів гривень. Оновлений бюджет каналу становить 378 мільйонів гривень, замість 58 мільйонів, як планувалося в попередній редакції державного бюджету на 2022 рік та замість 56,6 мільйона гривень, які були передбачені на роботу каналу у 2021 році.

Хто такий Володимир Петров

Володимир Петров є політтехнологом, екскандидатом у президенти та власником кількох ЗМІ. Але чи не найбільше він запам’ятався завдяки Tinder-скандалу з Олександром Варченком, який був чоловіком Ольги Варченко – заступниці директора ДБР на той момент. За участь у скандалі він був затриманий правоохоронцями.

Профільні видання, які займаються оцінкою роботи та професійності ЗМІ в Україні, наприклад, “Детектор медіа”, характеризують Петрова, як “медіакіллера”, політтехнолога, а також провокатора, від якого постраждали журналісти. Тоді медіаспільнота дуже негативно поставилася до дій Петрова.

Наразі Володимир Петров займається створенням власної медіагрупи. За останній час вже два його телеканали – “Масон ТБ” та “Закон ТБ” — отримали ліцензію на мовлення від Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

Головним редактором телеканалу “Закон ТБ” став Сергій Іванов, який також є одним з ведучих програм на каналі “Ісландія ТБ”.

Раніше радник Офісу Президента Михайло Подоляк казав, що Іванов входить до так званого “пулу блогерів Офісу Президента”, який займається висвітленням позитивних новин “про важливі речі в країні”. Згодом Іванов заперечував, що співпрацює з чинною владою.

У 2011 році Володимир Петров призначив шеф-редактором свого ресурсу “Ревізор” Олександра Чаленка, який запам’ятався своїми антиукраїнськими висловлюваннями та відкрито підтримував терористів Гіркіна та Захарченка.

Як зазначає Детектор медіа, у 2010 році Петров виступив проти журналістського об’єднання “Стоп цензурі!”

У 2009 році Володимир Петров нецензурно лаявся з коментаторами у російському сервісі “Живий Журнал” він імені Арсенія Яценюка.

Того ж року екснардеп Сергій Терьохін заявив, що через блог Володимира Петрова була поширена неправдива інформація щодо розбещення неповнолітніх, скандал, відомий як “артеківська справа”.

У 2007 році Петров очолював телеканал “КРТ” регіонала Геннадія Васильєва.

24 листопада 2021 року Володимир Петров на каналі “Ісландія” опублікував відео під назвою “Скоро з’являться сенсаційні подробиці, які остаточно знищать видання “Букви”, в якому заявив, що “сайт “Букви” буде закритий, він не проіснує довго”.

Через кілька днів на його сторінці у Facebook був опублікований допис зі зверненням до журналістів видання та закликом негайно звільнятись, оскільки в іншому разі це “серйозно позначиться на їх професійній кар’єрі”. Подібні заклики можуть бути розцінені як вплив на журналістів з метою перешкоджання виконанню ними своїх професійних обов’язків, кримінальне правопорушення, передбачене нормами частини 2 статті 171 КК України.