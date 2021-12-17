Про це повідомляють #Букви.

Петров розповів про скандальний випадок, коли працівники київського тату-салону привели до себе свиню і для реклами зробили їй татуювання, чим обурили зоозахисників. Після цього випадку ведучий перейшов до політичної теми словами “якщо ми вже про свиней закінчуємо – то продовжуємо про свинську поведінку. Не свою, а свинську поведінку колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель”. Петров почав переповідати нещодавній матеріал німецького таблоїда Bild, згідно з яким канцлерка особисто блокувала поставку зброї в Україну та тиснула на інших членів Альянсу. Таблоїд у цих словах посилається на свої особисті джерела.

Ведучий заявив, що президент Зеленський особисто просив надати України доступ до зброї, на що канцлерка, як сказав Петров, “крижаним голосом” відмовила. Інформацію з джерел таблоїда він назвав “зрадою Меркель”.

Це не перший випадок таких висловів Петрова на адресу канцлерки. Зокрема, 14 грудня в етері програми “Петров live” на каналі “Ісландія” ведучий сказав: “Якщо ми вже заговорили про свиню, не можу не згадати я Ангелу Меркель” – і почав переказувати текст новини все того ж німецького таблоїда. Він заявив, що ніхто з українців не буде проти, якщо хтось спіймає Меркель і наб’є їй на спині тату з куполами. “Більш того, я впевнений, що ми всі скинемось на картку, щоб ви могли купити фарбу [для тату]”, – заявив Петров, і додав: “На спині їй можна набити церкву з куполами, щоб усі знали, що вона не просто колишній канцлер Германії, а що вона – громадянка Росії, навіть більше, ніж інші громадяни Росії. А можна набити ще щось: все, що забажаєте. Все, що її може ідентифікувати, як російського агента. Можете їй на сідницях набити її справжнє ім’я – Ангела Штирлиць – російський агент в німецькому тилу”. Після цього Петров звернувся до колишньої канцлерки Німеччини: “Короче, Ангела, приїжджай в Україну – будемо тобі бити погони підполковника ФСБ. Чому не полковника – тому що зрадники до полковників не доживають”.

17 грудня Володимир Петров виступив з вибаченнями за свої слова, сказані на каналі “Рада” 15 грудня за “неприємне і нетактовне висловлювання” стосовно Ангели Меркель. Він заявив, що “в той день і в той момент я був дуже роздратований інформацією, яку отримав з ЗМІ, я не розібрався у ситуації до кінця” і що не повинен був такими словами характеризувати жінку. Про аналогічні слова та порівняння на програмі “Петров.live” ведучий у цьому випадку не згадував, як і про те, що на момент етеру на каналі “Рада” він принаймні день володів інформацією, емоційністю від якої виправдав свої слова.

Через такий вислів Петрова в етері державного телеканалу “Рада” 17 грудня, у Верховній Раді на вимогу віцеспікерки парламенту Олени Кондратюк відбулася нарада. Її учасники дійшли згоди, що політтехнолога Володимира Петрова не повинно бути в ефірі парламентського телеканалу. Це питання ще розгляне редакційна рада каналу та ухвалить відповідне рішення.

Оновлений телеканал “Рада” веде мовлення з 15 грудня. Над цим оновленням працював політтехнолог Володимир Петров, який наразі є підозрюваним за чотирма статтями Кримінального кодексу України (свідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, порушення недоторканності житла, порушення недоторканності приватного життя, втручання в діяльність працівника правоохоронного органу).

Про роботу Петрова на телеканалі стало відомо завдяки відеоролику, знятому у стінах парламенту за його участі. Там були й журналісти каналу. Однак, згодом пресслужба телеканалу “Рада” заявила, що не причетна до знімання ролика з політтехнологом Петровим. Переважна більшість коментаторів висловили недовіру до написаного. Згодом цей же Петров таки з’явився в етері “Ради”.

Нагадаємо, що 24 листопада 2021 року Володимир Петров на каналі “Ісландія” опублікував відео під назвою “Скоро з’являться сенсаційні подробиці, які остаточно знищать видання “Букви”, в якому заявив, що “сайт “Букви” буде закритий, він не проіснує довго”.

Через кілька днів на його сторінці у Facebook був опублікований допис зі зверненням до журналістів видання та закликом негайно звільнятись, оскільки в іншому разі це “серйозно позначиться на їх професійній кар’єрі”. Подібні заклики можуть бути розцінені як вплив на журналістів з метою перешкоджання виконанню ними своїх професійних обов’язків, кримінальне правопорушення, передбачене нормами частини 2 статті 171 КК України.