Український політв’язень Іван Яцкін, який перебуває на етапі в одній із колоній Краснодарського краю і страждає на хронічне захворювання ніг, не отримує належного лікування. Відтак він може втратити кінцівки.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов.

Український політв’язень Іван Яцкін, етапований із Криму для відбування покарання за вироком так званого Верховного суду Криму” до Кемеровської області. І наразі перебуває на етапі в одній із колоній Краснодарського краю.



За словами адвоката Миколи Полозова, стан здоров’я Івана Яцкіна викликає серйозне занепокоєння.

Яцкін страждає на хронічне захворювання ніг. Зокрема, запалення судин призвело до утворення трофічних виразок, внаслідок чого відбувається нагноєння.



За більш ніж два роки перебування у незаконному ув’язненні Російської Федерації він не отримував необхідного лікування. А крім цього, йому навіть не обстежили.

А за час етапування з тимчасово окупованого Криму до Краснодарського краю він залишився без необхідних йому еластичних бинтів, мазей, антисептиків та пластирів.

“Ненадання йому кваліфікованої медичної допомоги є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, яке прирівнюється до тортур і нелюдського поводження, і статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і соціальною радою ООН” – зазначила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

І звернулася до Уповноваженого з прав людини у РФ Тетяни Москалькової з вимогою провести повне обстеження Івана Яцкіна у кваліфікованому медзакладі та надати йому відповідний комплекс лікування.

Нагадаємо, що співробітники кримського ФСБ затримали Івана Яцкіна в жовтні 2019 року за підозрою в “державній зраді”. Слідчі органи Росії звинуватили українському громадянину у співробітництві з СБУ.

Так званий Верховний суд Криму незаконно засудив політв’язня до 11 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму, а після завершення терміну — до одного року обмеження волі адміністративного нагляду.

Іван Яцкін – уродженець села Войкове Первомайського району (Крим). До затримання він проживав у Сімферополі та мав активну та відкриту проукраїнську позицію.