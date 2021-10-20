Про це повідомив адвокат політв’язня Микола Полозов у Facebook.
“Український політв’язень Іван Яцкін був етапований із СІЗО Сімферополя до місця відбування покарання. Кінцевий пункт етапу ФСВП [Федеральна служба виконання покарань] не розкриває”, – повідомив Полозов.
Співробітники кримського ФСБ затримали Івана Яцкіна в жовтні 2019 року за підозрою в “державній зраді”. Слідчі органи Росії звинуватили українському громадянину у співробітництві з СБУ.
Так званий Верховний суд Криму незаконно засудив політв’язня до 11 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму, а після завершення терміну — до одного року обмеження волі адміністративного нагляду.
Іван Яцкін – уродженець села Войкове Первомайського району (Крим). До затримання він проживав у Сімферополі та мав активну та відкриту проукраїнську позицію.
- 11 жовтня, у тимчасово окупованому Криму знову почалися масові ув’язнення.
- Також до політв’язня кримськотатарського походження Сервета Газієва, який незаконно утримується у ростовському СІЗО, застосували фізичне насильство працівники лікарні.
- 22 вересня окупаційна влада висунула нове звинувачення першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялову. Тепер йому загрожує до 20 років ув’язнення.
- Нагадаємо, що аналогічні звинувачення окупанти висунули й чотирьом іншим затриманим кримським татарам. Один з них, Асан Ахтемов, є родичем першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової. На її переконання,ці репресії є помстою за “Кримську платформу”.
- У зв’язку з репресіями, ПАРЄ ухвалила резолюцію, в якій жорстко засудила грубі порушення прав кримських татар в окупованому Криму.
- Раніше ФСБ Росії звинуватила Україну в спробах організувати протести в тимчасово окупованому Криму, ґрунтуючись на “зізнаннях” затриманих кримських татар, що, ймовірно, були дані після тортур.
- 14 вересня так званий суд Сімферополя оштрафував кримського татарина Садрі Муратова 3 650 гривень (10 тисяч рублів) за участь у мирних стихійних зібраннях біля будівлі ФСБ.