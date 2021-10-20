Політв'язня-кримчанина Івана Яцкіна етапували із СІЗО. Куди саме – невідомо.

Про це повідомив адвокат політв’язня Микола Полозов у Facebook.

“Український політв’язень Іван Яцкін був етапований із СІЗО Сімферополя до місця відбування покарання. Кінцевий пункт етапу ФСВП [Федеральна служба виконання покарань] не розкриває”, – повідомив Полозов.

Співробітники кримського ФСБ затримали Івана Яцкіна в жовтні 2019 року за підозрою в “державній зраді”. Слідчі органи Росії звинуватили українському громадянину у співробітництві з СБУ.

Так званий Верховний суд Криму незаконно засудив політв’язня до 11 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму, а після завершення терміну — до одного року обмеження волі адміністративного нагляду.

Іван Яцкін – уродженець села Войкове Первомайського району (Крим). До затримання він проживав у Сімферополі та мав активну та відкриту проукраїнську позицію.