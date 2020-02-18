Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці в Facebook.

“Микола Семена, кримський журналіст, який був 22 вересня 2017 року незаконно засуджений окупаційною владою, нарешті знаходиться на контрольованій урядом України території. Він у безпеці та прямує до Києва”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в 2017 році підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя засудив кримського журналіста Миколу Семену до двох з половиною років в’язниці умовно з випробувальним терміном три роки та забороною займатися публічною діяльністю. Журналіст “Радіо Свобода” та “Крим.Реаліі” звинувачувався російською владою в публічних закликах до порушення територіальної цілісності РФ. У квітні 2016 року в його будинку ФСБ провела обшук, а в травні того ж року йому було пред’явлено звинувачення в тому, що журналіст опублікував статтю, яку розцінили як “виправдання тероризму”.

14 січня 2020 року підконтрольний Росії “Залізничний суд Сімферополя” розглянув і задовольнив клопотання кримського журналіста Миколи Семени про дострокове припинення випробувального терміну і зняття “судимості”. Рішення набуло чинності через 10 календарних діб.