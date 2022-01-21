П'ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко на ток-шоу Славіка Шустера заявив, що справу проти нього замовив Президент України Володимир Зеленський, а спонсорував олігарх Ігор Коломойський.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на заяву Петра Порошенка у ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”.

Петро Порошенко, відповідаючи на запитання ведучого Савіка Шустера, чи визнає він себе винним у справі проти нього описав ситуацію англійським словом “trash”, що у перекладі означає “сміття”.

Це дешеве політичне шоу, який замовив пан Зеленський. Спонсором цього виступив пан Коломойський, як помста мені за мою державницьку позицію на посаді президента. Виконавцем цього є пан Татаров, кат Майдану, а безпосередніми виконавцями були співробітники ДБР, які займали різні посади в поліції у 2013-2014 роках і брали участь у переслідуванні активістів”, — зауважив Порошенко.

За його словами, президент України має на меті, виключно, політичну боротьбу.

Мені навіть нема, що коментувати. В невідомому місці, невідомі особи, в невідомий час, зробили невідомо що”, — наголосив Порошенко.

Він також зазначив, що дав інтерв’ю численним авторитетним виданням, сказавши, що вперше у житті у жодного журналіста не було сумніву, що це є політично вмотивовані переслідування та вибіркове правосуддя.