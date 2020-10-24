У суботу, 24 жовтня, в Україні оголошено “день тиші” перед місцевими виборами. Однак політичні партії продовжують незаконну агітацію в усіх областях України. Мова йде як про збереження агітаційних матеріалів, які не були своєчасно вилучені, так і про появу нових матеріалів із ознаками агітаційних.

Про це повідомили у Facebook Комітету виборців України.

Зазначається, що зафіксовано розміщення білбордів без назв політичних партій та їх логотипів, однак повністю виконаних в стилістиці політичних партій. Зокрема мова йде про кольори, шрифти та передвиборчі гасла.

Наприклад, у смт. Гостомель Київської області розміщено білборди у стилістиці політичної партії “Слуга Народу” із написом “Приходь та вирішуй! 25 жовтня”, а також білборди у стилістиці політичної партії ВО “Батьківщина” із зображенням червоних сердець та написом: “Гостомель у серці”.

У Києві зафіксували білборди із написом “Наша перевірена надійна формула. 25 жовтня = 24 + 1”. Зазначимо, що білборд виконано у червоно-чорних кольорах, а номер 24 у виборчому бюлетені на виборах до Київради належить партії ВО “Батьківщина”.

У Дніпрі з’явилися банери в стилістиці партії “Пропозиція” із написом “За Дніпро. Проголосуй”, а також в стилістиці партії “Опозиційна платформа – За життя” із написом: “Вибори ЗАвершаться ЖИТТЯ продовжиться”.

В смт. Білогір’я на Хмельниччині з’явилися білборди в стилістиці політичної партії “За майбутнє”, а в Кам’янець-Подільському – із написом: “Проспиш 25, проснешся у 90-х”.

У Рівному розміщено білборди із написом “Ми тримаємо слово!”, виконані в стилістиці партії ВО “Свобода”. Зафіксували й білборди в стилістиці партії “Рівне Разом”.

У Черкасах розміщено білборди “Твій голос – твоя зброя. 25 жовтня – день, коли все вирішуєш ти!”.

У Житомирі розміщено білборди із написом “Проголосуй”, виконані в стилістиці партії “Пропозиція”.

У місті Рубіжне на Луганщині розміщено білборди із цифрою “3” в стилістиці політичної партії “Опозиційна платформа – За життя”.

Нагадаємо, що у “день тиші” забороняється політична агітація. Офіційно передвиборча агітація закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування.

За ведення незаконної агітації в “день тиші” передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.