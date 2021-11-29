Партія "Європейська Солідарність" опублікувала заяву, в якій категорично засудила будь-які намагання переслідувати тих, хто відстоював незалежність Україні з 2014 року та обурилася кримінальною справою проти головного редактора видання Цензор.нет Юрія Бутусова.

Відповідний допис опублікований на сайті “Європейської Солідарності”.

Пресслужба партії назвала останні події спробами Зеленського побудувати в Україні авторитарний режим лукашенківського чи путінського взірця. А політичні репресії, порушення принципів свободи слова, кримінальні справи у відповідь на гострі запитання суспільства і критику на адресу першої особи – це типова поведінка російської влади, яка неприпустима в Україні.

Головною метою таких дій чинної влади “Європейська Солідарність” вважає спробу дискредитувати тих, хто протистояв Кремлю з першого дня російської агресії проти України та заявила про репресії проти неугодних журналістів і атаки на свободу слова.

Пресслужба партії обурилася ситуації, яка розгорнулася навколо відкриття кримінальної справи щодо Юрія Бутусова через опубліковане ним відео з військових навчань.

“Невже чинна влада на кожне відео у соцмережах, де йдеться про готовність захищати Україну, буде порушувати справи в ДБР через хвилювання – а чи не занадто наші військові стурбували та налякали Путіна і чи не надто ретельно ми готуємось до війни з країною-агресором?..Скільки ще з державного бюджету будуть так щедро фінансуватися репресивні органи, які не мають нічого спільного з правоохоронними?”, – дивуються члени партії “ЄС”.

У партії “Європейська Солідарність” нагадали, що ДБР досі не відкрила кримінальної справи у зв’язку зі зривом спецоперації з затримання “вагнерівців”. І наголошують: “українська патріотична спільнота ніколи не сприйме спроби зруйнувати свободу слова в Україні”.

“Вимагаємо від влади терміново провести розслідування та з’ясувати, хто саме віддав наказ про порушення абсурдної кримінальної справи проти журналіста Юрія Бутусова. Зеленський має нарешті засвоїти, що Україна – не Росія, і тут узурпація та диктатура не пройде. Українці цього не дозволять”, – повідомляється на сайті “ЄС”.

Кримінальне провадження проти Юрія Бутусова

Нагадаємо, Юрій Бутусов вважає кримінальне провадження помстою з боку президента України Володимира Зеленського за гострі запитання журналіста під час пресмарафону, який відбувся 26 листопада. Там Бутусов, зокрема, запитав у президента щодо Руслана Демченка, якого назвав “російським агентом”.

Пресслужба ДБР своєму дописі на сайті заперечила твердження журналіста та попросила “не втягувати їх у політичні обвинувачення. Пресслужба стверджує, що предметом розслідування є з’ясування обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї та запропонували журналісту безплатну юридичну консультацію.

Нагадаємо, що проти Бутусова відкрито кримінальне провадження за двома статтями: 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами та предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та статті 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). За статтею 414 ККУ йому загрожує до 3 років позбавлення волі, за статтею 437 ККУ – ув’язнення на строк від семи до дванадцяти років.

В той же вечір, 28 листопада Арсен Аваков заступився за Юрія Бутусова. Він назвав це “ідіотизмом” і “публічним актом вибіркового правосуддя” проти інакодумців, які критикують чинну владу.

Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк також висловила обурення щодо цього кримінального провадження та зауважила: це точно не функція ДБР чи Міністерства оборони.

Олексій Арестович заявив, що проситиме державну охорону для Бутусова, через смертельну небезпеку, яка йому загрожує – мовляв, його уб’ють для того, щоб спровокувати масові заворушення.