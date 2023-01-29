Про це написала Кая Каллас у своєму Twitter.

На думку Томаса Баха, “окремі спортсмени не повинні зазнавати дискримінації, навіть якщо країни перебувають у стані конфлікту”. Раніше президент Володимир Зеленський пропонував йому відвідати Бахмут і на власні очі побачити, що під час війни нейтральності не існує.

“Розчарована рішенням дозволити російським і білоруським спортсменам відвідати Ігри в Парижі 2024 року. Політично і морально неправильно – час посилювати ізоляцію, а не піддаватися Росії. Спорт є інструментом російської пропагандистської машини, ігнорування цього означає стати на бік агресії”, — наголосила естонська прем’єр-міністерка.

Зеленський зазначав, що неодноразово мав розмови з главою МОК, але так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни, якщо поверне російських спортсменів у міжнародні змагання.

Станом на 14 грудня 2022 року з 24 лютого від рук російських загарбників загинули 184 українських спортсменів.