Про це актор сповістив у своєму Twitter.
Керрі опублікував малюнок з розірваним іграшковим ведмедиком на тлі прапора України та висловив свої співчуття стосовно людських страждань.
“У мене розривається серце, коли я бачу як невинні люди (особливо діти) наражаються на небезпеку через ще одного грандіозного політичного придурка. Стережіться того, кого не люблять”, – зазначив Керрі у дописі.
It breaks my heart to see innocent people (especially children) put in harm’s way by yet another of history’s grandiose political jerks. Beware the unloved. pic.twitter.com/u1V35F0Z1Z
— Jim Carrey (@JimCarrey) February 27, 2022
- Нагадаємо, британський футболіст Девід Бекхем опублікував серію фото, на яких зображено наслідки російської агресії Україні. У публікації спортсмен закликав допомогти українцям, особливо дітям.
- Народний артист України Андрій Данилко, котрий виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, переконаний, що Путіну для повної подібності з Гітлером залишилося застрелитися у бункері після війни проти України.
- Раніше повідомлялось, що американська співачка Мадонна підтримала Україну та президента Володимира Зеленського. Вона закликала світ підтримати нашу державу. А президента РФ Володимира Путіна вона порівняла з іще одним кривавим диктатором – Адольфом Гітлером.