Популярний комік та актор Джим Керрі підтримав Україну на тлі вторгнення бойовиків РФ та висловив свою думку про лідера країни-агресора.

Про це актор сповістив у своєму Twitter.

Керрі опублікував малюнок з розірваним іграшковим ведмедиком на тлі прапора України та висловив свої співчуття стосовно людських страждань.

“У мене розривається серце, коли я бачу як невинні люди (особливо діти) наражаються на небезпеку через ще одного грандіозного політичного придурка. Стережіться того, кого не люблять”, – зазначив Керрі у дописі.