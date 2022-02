Про це актор сповістив у своєму Twitter.

Керрі опублікував малюнок з розірваним іграшковим ведмедиком на тлі прапора України та висловив свої співчуття стосовно людських страждань.

It breaks my heart to see innocent people (especially children) put in harm’s way by yet another of history’s grandiose political jerks. Beware the unloved. pic.twitter.com/u1V35F0Z1Z

— Jim Carrey (@JimCarrey) February 27, 2022