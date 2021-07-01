Політика, інсайди й самоідентифікація українців: Юлія Мендель написала книгу

Про це вона заявила у коментарі Суспільному.
За словами Мендель, їх книга вийде друком вже цього місяця.
“Книга про українську політику, роботу прессекретаря президента, деякі інсайди прийнятих рішень, а також основне – про самоідентифікацію українців як нації”, – прокоментувала Мендель.
При цьому вона не уточнила тираж, видавництво та назву. Водночас Мендель наголошує, що не платила за видавництво своєї книги.
30 квітня стало відомо, що Юлія Мендель залишає посаду прессекретарки президента України Володимира Зеленського. Водночас вона залишається в Офісі президента у статусі радника по роботі з іноземним контентом і медіа.
Нагадаємо, що на початку квітня в ефірі програми “Взгляд с Банковой” на телеканалі “Дом” прессекретарка президента Юлія Мендель заявила про існування “української російської мови”. Вона висловила думку, що “українська російська мова — це частина культурного розмаїття нашої країни”.
Крім того, Мендель вважає, що в боротьбі за мову деякі українці фактично перетворилися на “ангелів з піною на губах”, які “вступають в бій за праве діло”.
Також Мендель закликала борців за українську мову направити енергію “на навчання звичайної граматики”.
- Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розкритикував заяву прессекретарки президента Юлії Мендель про те, що в Україні є “українська російська мова”.
- Крім того, 4 березня вийшла стаття прессекретарки президента Юлії Мендель для американського аналітичного центру Atlantic Council, в якій вона написала про боротьбу Володимира Зеленського з олігархами як виконання його передвиборчих обіцянок.
- У коментарях до статті про те, що президент готовий кинути виклик будь-якому олігархові, Мендель посперечалася зі шведським економістом, старшим науковим співробітником Atlantic Council Андерсом Аслундом. У розпалі онлайнової дискусії Мендель натякнула, що Аслунд критикує Зеленського, бо ображений через звільнення з наглядової ради “УЗ”.
- Аслунд, коментуючи сварку, заявив: “Не чекаю на вибачення, Мендель не знає як виконувати свою роботу”.
- #Букви пригадують, чим запам’яталася речниця президента — у фактах та мемах.