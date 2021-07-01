Політика, інсайди й самоідентифікація українців: Юлія Мендель написала книгу

Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель написала книгу про свою роботу, політику та українців.

Про це вона заявила у коментарі Суспільному.

За словами Мендель, їх книга вийде друком вже цього місяця.

“Книга про українську політику, роботу прессекретаря президента, деякі інсайди прийнятих рішень, а також основне – про самоідентифікацію українців як нації”, – прокоментувала Мендель.

При цьому вона не уточнила тираж, видавництво та назву. Водночас Мендель наголошує, що не платила за видавництво своєї книги.

30 квітня стало відомо, що Юлія Мендель залишає посаду прессекретарки президента України Володимира Зеленського. Водночас вона залишається в Офісі президента у статусі радника по роботі з іноземним контентом і медіа.