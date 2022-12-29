Після того, як Китай скасував політику нульового обмеження COVID-19, викликавши масову хвилю зараження, Пекін зіштовхнувся з величезною проблемою: необхідно лікувати безпрецедентну кількість хворих і звести до мінімуму смертність, повернувши довіру громадськості, яку підірвали попередні політики.

Про це повідомляє Reuters.

Сцени переповнених лікарень, людей на внутрішньовенних крапельницях біля доріг і черги катафалків біля крематоріїв викликали серйозну стурбованість громадськості. Окрім цього, рішення влади припинити публікацію даних про захворюваність також викликали недовіру.

Експерти зазначають, що, враховуючи мільйони щоденних випадків захворювання та не менше 1 мільйона смертей від COVID у наступному році, найбільш густонаселеній країні світу необхідно швидко зміцнити свою медичну інфраструктуру. Китайські офіційні особи пообіцяли посилити захист ключових демографічних груп, включаючи мільйони осіб похилого віку, підвищити рівень вакцинації та розширити ресурси охорони здоров’я.

Китай був зненацька захоплений через різкий розворот у політиці, яку довгий час відстоював президент Сі Цзіньпін і яку здійснював надійний союзник віце-прем’єр Сунь Чуньлань, будь то китайська столиця чи сільська місцевість.

Відповідно до огляду Reuters, у грудні тендери, оголошені лікарнями на основне медичне обладнання, таке як апарати штучної вентиляції легенів і монітори, були у два-три рази вищими, ніж у попередні місяці, що свідчить про те, що лікарні по всій країні намагаються закрити дефіцит.

За словами доцента Школи державної політики Лі Куан Ю при Національному університеті Сінгапуру Альфреда Ву політика Китаю щодо боротьби з COVID-19, особливо на масовому рівні, перебуває в хаосі через недостачу медикаментів і величезну кількість хворих осіб похилого віку.

Відповідно до протоколу телеконференції щодо COVID-19 між вищими політиками, колишній голова Комуністичної партії Шанхаю Лі Цян, який керував двомісячним карантином у місті, виступив як новий керівник невеликої, але потужної групи, яка приймає рішення щодо COVID.

Лі є близьким соратником Сі і нещодавно був обраний на другу посаду в Постійному комітеті з семи осіб, вершині влади в Комуністичній партії.

Якщо вони не зможуть впоратися зі сплеском захворюваності і це призведе до масового вимирання, цей страх і паніка стануть викликом для соціальної та політичної стабільності”, – наголошують експерти.

Інші країни, побоюючись підвищення рівня захворюваності, посилюють заходи безпеки. Зокрема 28 грудня міністр охорони здоров’я Італії заявив, що країна замовила мазки на антиген COVID-19 та секвенування вірусу для всіх мандрівників, які прибувають із Китаю, де кількість випадків захворювання зростає.

Італія, яка була першою країною в Європі, котра сильно постраждала від вірусу в лютому 2020 року після того, як він з’явився в Китаї, тепер першою запровадила обов’язкові тести для осіб, які прибувають з цієї азійської країни.

Головний аеропорт Мілана Мальпенса вже 26 грудня почав перевіряти пасажирів, які прибувають з Пекіна та Шанхаю, і результати показали, що майже кожен другий пасажир був заражений.

Ця міра є важливою для забезпечення спостереження та виявлення можливих варіантів вірусу, щоб захистити населення Італії”, — пояснив міністр Ораціо Скіллачі, оголосивши про обов’язкове тестування для всіх пасажирів.

Міністр не зазначив, які заходи застосують до мандрівників з позитивним тестом, проте, передбачається, що їм доведеться проходити карантин у будівлях, відведених місцевими органами охорони здоров’я.

Своєю чергою, Японія заявила, що з 31 грудня вимагатиме негативний тест на COVID-19 після прибуття від мандрівників з материкового Китаю, тоді як Тайвань тестуватиме тих, хто прибуває з Китаю з 1 січня.

На першому рейсі з Китаю до Мальпенса з 62 пасажирів 35 мали позитивний результат, тоді як на другому рейсі позитивними виявились 62 зі 120 пасажирів.

Зауважимо, що через стрімке поширення коронавірусу COVID-19 у КНР місцеві лікарні працюють на межі своїх можливостей.

Китайські лікарні вже переживали свої ненайкращі часи, коли були переповнені, недофінансовані чи недоукомплектовані. Однак зараз, через стрімке поширення COVID-19 у країні, медична система КНР виходить за межі своїх можливостей: пацієнти вишикуються у коридорах медзакладів, а відділення невідкладної допомоги залишаються виснаженими.

Чимало хворих на коронавірус є і серед самих лікарів. У деяких медзакладах так багато лікарів, які мають позитивний тест на COVID-19, що решта медпрацівників, які не захворіли, виконують роботу п’яти чи навіть більше своїх колег.

Аби переконатись, що установа має достатню кількість персоналу, деякі лікарні відмовились від обов’язкової перевірки себе та медсестер перед роботою.

Один лікар у центральному місті Ухань сказав, що персонал його лікарні був настільки виснажений, що нейрохірургу в його відділенні нещодавно довелося провести дві операції за один день, борючись із симптомами COVID-19.

Фактичний масштаб надзвичайної ситуації в Китаї було важко оцінити. Але дані, оприлюднені місцевою владою, свідчать про те, що вірус поширюється: з кількох міст і провінцій щодня надходять повідомлення про сотні тисяч заражень. У Шанхаї одна лікарня спрогнозувала, що половина з 25 мільйонів мешканців міста зрештою буде інфікована.