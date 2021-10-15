Політика Зеленського щодо "деолігархізації", яка була розкритикована Венеціанською комісією, може стати інструментом для боротьби з опонентами через введення індивідуальних санкцій.

Таку думку в статті для видання Forbes висловив оглядач Кеннет Рапоза.

“Через сім років після того, як Росія анексувала Крим і створила озброєний сепаратистський рух на Донбасі, промисловому східному центрі східної України, український уряд і весь його бізнес-клас загрузли в проблемах настільки глибоких, що буде диво, якщо вони зможуть коли-небудь вибратися”, — заявив Рапоза.

Розмірковуючи про чинного президента Володимира Зеленського, аналітик акцентував, що саме серіал “Слуга народу” посприяв його обранню президентом.

“Його телешоу “Слуга народу” породило політичний рух. … Реальна версія фільму “Слуга народу” не схожа на серіал. Це провал”, — констатував Рапоза.

Журналіст висловив думку, що зміцнювати свою політичну владу Зеленському вдавалося завдяки політичним переслідуванням.

“Атаки Зеленського на гравців [на кшталт Віктора Медведчука] використовувалися для продажу “деолігархізації”, його політики, яку критикує Венеціанська комісія, консультативний орган Ради Європи, за те, що вона допускала політичні напади і помсту за допомогою індивідуальних санкцій без суду і рішень законодавців або правоохоронців”, — каже Рапоза, зазначаючи, що цю політику легко використовувати як політичну зброю.

Прийняття у першому читанні законопроєкту Володимира Зеленського про олігархів в українському суспільстві пройшло малопоміченим. Однак цей законопроєкт привернув увагу міжнародних експертів. І їхні оцінки мали б стати тривожною сиреною для Володимира Зеленського та його оточення.

Сьогодні ж, на переконання Рапози, президентство Зеленського може опинитися під загрозою через витоки Pandora Papers та енергетичні проблеми.

На думку оглядача Forbes, взаємини між Києвом та нинішнім Вашингтоном погіршилися.

Як чинники, що спричинили це, Рапоза згадує, як очільник Офісу Президента Андрій Єрмак обіцяв адвокату 45-го президента США Дональда Трампа Рудольфу Джуліані, що працюватиме над розслідуванням у справі Хантера Байдена, сина Джо Байдена..

Пригадує й те, що Володимир Зеленський заявляв, що правоохоронні органи повинні реагувати на інформацію з аудіозаписів з голосами, схожими на голоси експрезидента України Петра Порошенка та ексвіцепрезидента США Джо Байдена, які оприлюднив народний депутат Андрій Деркач, який наразі під санкціями США.

Розраховувати на підтримку з боку президента США зараз не доводиться, переконаний журналіст.

“Західна допомога та іноземні інвестиції навряд чи прийдуть на допомогу Україні. Адміністрація Байдена постала перед труднощами: вихід з Афганістану, зростання інфляції та пробивання стелі державного боргу. У Білого дому немає часу на розв’язання проблем України. Це погано для Зеленського та перспектив іноземного бізнесу в Україні, які сподівалися, що країна стане найкращою пострадянською державою для інвестицій”, – вважає Рапоза.

Зеленський та Pandora Papers

Pandora Papers – глобальний витік документів 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії. Цей масив даних рік досліджували понад 600 журналістів з усіх куточків світу. З 11,9 млн офшорних документів стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких і відомі політики.

Завдяки опрацюванню даних масштабного витоку документів Pandora Papers вдалося з’ясувати, що понад 10 українців приховують свої активи у Великій Британії через офшорні компанії. Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу, який розгорівся після глобального витоку документів Pandora Papers.

Документи Pandora Paper також частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників. Журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші. Ці кошти могли бути частиною історії з виведення та відмивання грошей “ПриватБанку”.

За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, інформація з розслідування “не стала сюрпризом” для українських правоохоронців.

Національне антикорупційне агентство України (НАБУ) розпочало дослідження усіх фінансових транзакцій “ПриватБанку” в рамках масштабного міжнародного скандалу Pandora Papers.