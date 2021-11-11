Про це пише пресслужба партії “Європейська Солідарність”.

Петро Порошенко відповів на тези Володимира Зеленського, озвучені ним вчора під час відеозвернення:

“У вчорашньому відосику я побачив, що Зеленський обурився філософським питанням, яке турбує людство вже більше 2 тисяч років – що первинне, яйце чи курка. Хто кого, вопрошає Зеленський, породив? Політики породили олігархів чи олігархи породили політиків? Володимире Олександровичу, гранично ясно, що політика Зеленського зачав, породив і опікується олігарх Коломойський”, – стверджує Петро Порошенко.

П’ятий президент нагадав про витік документів Pandora Papers, які частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників. Порошенко заявив, що Ігор Коломойський дав украдені у вкладників ПриватБанку гроші “95 кварталу” і самому Володимиру Зеленському на розкрутку.

“Він разом з вами, Володимире Олександровичу, їх відмив. Він надав можливості каналу 1+1, де ви чи спільні власники, чи ви там були менеджером, для того, щоб ви розкрутилися. І зараз ви намагаєтеся, використовуючи можливості цього каналу, дурити людей. В це вже ніхто не вірить”, – наголошує Порошенко.

Петро Порошенко також звинуватив Володимира Зеленського в тому, що той боїться вводити санкції проти олігарха Коломойського, і навіть партнери України постійно нагадують про це.

“Зараз із Коломойським ви розраховуєтеся через «Центренерго», через право закупівлі російської електроенергії. Через мирову угоду з НАК «Нафтогаз» Коломойський від вас має отримати мільярд доларів. Ви разом з вашим патроном Коломойським дуже дорого обходитеся Україні”, – резюмує Петро Порошенко.