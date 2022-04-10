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«Політики кажуть, що нас підтримують, але 2 тижні ніхто не бере слухавку» – заступник командиру полку Азов з Маріуполя

Захисники Маріуполя роблять неможливе та закликають українців відкинути скорботу, повернути місто, перемогти. Заради тих, хто вже віддав за цю перемогу життя.

Неділя, 10 квітня 2022, 19:15
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Про це заявив заступник командира полку “Азов” Святослав Паламар із позивним “Калина”.

Він звернувся до українців, запитуючи чи замислювався хтось про те, як боротися за таких умов та що відчувають захисники Маріуполя.

“Це коли тобі пишуть смс “як у тебе справи, друже?”, а ти п’ять хвилин тому поклав у чорний мішок побратима, якого знав сім років. Це коли вчорашній взводний, якому 22 роки, командує батальйоном, командує краще за полковника, який все своє життя отримував зарплату від держави. Це коли відділення “азовців” штурмує роту елітного спецназу. Коли наші дівчатка роблять із того, що є суп, а він тобі в рот не лізе, бо через кілька кварталів помирає дитина з голоду, і ти не можеш їх допомогти”, – зазначив Паламар.

За його словами, політики, які розповідають, що “ми їх підтримуємо, ми постійно на зв’язку”, насправді вже понад два тижні не підіймають слухавку і ніхто ні з ким не спілкується.

“Калина” закликав українців відкинути скорботу, бо захисники міста “живуть надією, що до них надійде допомога” та побажав народу України триматися, боротися та перемагати.

Теги: заклик, Калина, Маріуполь, оборонці Маріуполя, підтримка Азову, російсько-українська війна

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