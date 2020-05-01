Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

“Шоу-бізнес ніколи не залежав від грошей держави та на сьогоднішній момент ми не просимо у держави ніяких дотацій, нічого не просимо. Про що був мій спіч: в поетапному виході з карантину є все, крім культурно-масових заходів. Ось про що я. Метро відкриється, люди будуть перебувати один з одним … […] Доцільно і соціально відповідально було б зробити і концерти, ризик зараження той самий”, — вважає співачка.

Полякова зазначила, що в разі, якщо концерти, театральні постановки та інші масові заходи і далі будуть заборонені, величезна кількість людей залишиться без засобів для існування.

“Весь сектор культурний залишається без роботи і людям доведеться йти в інші професії. Якщо артисти великі — у них є майданчики типу Youtube, Instagram, де ми можемо щось заробити на монетизації, на рекламі, тобто якось викрутимося. Але весь сектор, який підтримує, який робить всю цю роботу, маю на увазі аранжувальників, музикантів, танцюристів, звукорежисерів, свытловиків, вся ця масштабна кількість людей… Вони просто будуть йти в інші професії. Тому я закликаю їх підтримати”, — зазначила вона.

Артистка наголосила, що “не вимагає грошей у держави”.

“Я прошу дати нам можливість заробляти і всьому нашому сектору”, — сказала Полякова.