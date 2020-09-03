Українська співачка Оля Полякова записала звернення до колег по музичній індустрії і закликала вийти на мітинг проти гноблення шоу-бізнесу і скасування концертів через карантинні обмеження.

Відеозвернення співачка опублікувала у Facebook.

Полякова вважає, що рішення уряду щодо обмежень через коронавируса призводить до занепаду індустрії.

“Відкривається метро, ​​відкриваються торговельні центри і кінотеатри відкриваються, а ми чекаємо, коли ж ось-ось нам дадуть можливість працювати”, – сказала вона.

Співачка закликала своїх колег і всіх небайдужих вийти на мітинг до будівлі Кабінету міністрів.

“Необхідно створити робочу групу з числа наших колег по виведенню музичної індустрії з кризи і домовитися, як ми будемо працювати далі, тому що світ змінюється і нам всім потрібно змінюватися. Для цього потрібно розмовляти”, – сказала Полякова.

Як повідомляє Інтерфакс, зараз представники української музичної індустрії зібралися біля будівлі Кабміну.

Серед присутніх – виконавиці Alyona Alyona і Аліна Паш, шоумен Андрій Джеджула і сама Оля Полякова.

В руках у протестувальників плакати: “Нас не чують”, “Карайте винних, а не всіх підряд”, “Ми проти дискримінації”, “Кабмін, не порушуй конституцію”.

Мітингувальники вимагають від Кабміну не дискримінувати частина концертних організаторів за ознакою основного КВЕД; не встановлювати державні компенсації за ознакою основного КВЕД; сформувати чіткий план дій виходу з кризи, який буде розроблений за участю представників музичної індустрії, зокрема, за участю членів правління Української музичної профспілки.