Знімки були опубліковані на сайті Національного арктичного наукового центру “Експедиція XXI”.

Уточнюється, що свої світлини опублікували полярники 24-ї Української антарктичної експедиції та сезонного загону дослідників.

Фото були опубліковані у зв’язку зі святкуванням середини зими – “Мідвінтера”, який відзначають полярники усього світу.

“Українська антарктична станція є одним з найвіддаленіших наших кордонів. Там зараз середина зими – день зимового сонцестояння, а дні короткі та надзвичайно красиві”, – розповідає Оксана Савенко.

“Острів Кінг–Джордж – найбільший острів архіпелагу Південні Шетландські острови. Це логістичні ворота Антарктики. На острові розташований найпівденніший аеропорт світу і функціонують дев’ять наукових станцій“, – описує свої фото Юрій Шепета.