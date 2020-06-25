Знімки були опубліковані на сайті Національного арктичного наукового центру “Експедиція XXI”.

Уточнюється, що свої світлини  опублікували полярники 24-ї Української антарктичної експедиції та сезонного загону дослідників.

Фото були опубліковані у зв’язку зі святкуванням середини зими – “Мідвінтера”, який відзначають полярники усього світу.

“Українська антарктична станція є одним з  найвіддаленіших  наших кордонів. Там зараз середина зими – день зимового сонцестояння, а дні короткі та надзвичайно красиві”, – розповідає Оксана Савенко.

Фото: Оксана Савенко

Фото: Оксана Савенко

Фото: Оксана Савенко

Фото: Анатолий Чернов

Фото: Анатолий Чернов

Фото: Анатолій Чернов

“Острів КінгДжордж найбільший острів архіпелагу Південні Шетландські острови. Це логістичні ворота Антарктики. На острові розташований найпівденніший аеропорт світу і функціонують  дев’ять наукових станцій, описує свої фото  Юрій Шепета.

Фото: Юрий Шепета

Фото: Юрій Шепета

Фото: Юрій Шепета

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