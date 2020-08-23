Українські полярники на станції "Академік Вернадській", що в Антарктиді, привітали земляків з Днем державного прапора.

Про це йдеться у повідомленні Національного антарктичного наукового центру.

Полярники нагадали, що більше 24 років прапор України майорить над станцією “Академік Вернадський” в Антарктиді.

“Наш прапор – нам символ, наша гордість, те, що нас об’єднує і не тільки в Україні, але й поза її територією… Цей прапор зігріває і нагадує про таку рідну Батьківщину. Бережімо наші символи!” – говорится у повідомленні.

Фото: Yevhenii Prokopchuk