Про це йдеться у повідомленні Національного антарктичного наукового центру.
Полярники нагадали, що більше 24 років прапор України майорить над станцією “Академік Вернадський” в Антарктиді.
“Наш прапор – нам символ, наша гордість, те, що нас об’єднує і не тільки в Україні, але й поза її територією… Цей прапор зігріває і нагадує про таку рідну Батьківщину. Бережімо наші символи!” – говорится у повідомленні.
Фото: Yevhenii Prokopchuk
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