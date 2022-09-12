Про це повідомив “Азов“.
Полк як правовласник забороняє суб’єктам господарської діяльності будь-якої форми власності здійснювати друк та виготовлення продукції з їхньою символікою. Це стосується зображень шеврона полку “Азов” або шеврону батальйону “Азов”.
Отримати дозвіл на використання символів можна лише у командування.
Зазначимо, що зображення шеврона полку офіційно зареєстровано в Українському інституті інтелектуальної власності (Укрпатент). Тобто він має реєстрацію як знак для товарів і послуг в Україні.
Окремий загін спеціального призначення “Азов” входить до складу військової частини 3057 Національної гвардії України згідно з наказом МВС України від 14.11.2014 №1235.
- Військовий ССО “Азов” з позивним “Ельф” до початку повномасштабного вторгнення жив у Новій Каховці, що на Херсонщині. За освітою він історик-археолог, по життю — мандрівник та батько однорічної доньки.
- Колишній командир полку “Азов” Максим Жорін заявив, що міжнародні організації на кшталт Організації Об’єднаних Націй заплющують очі на злочини російських військових в Україні.