Полк "Азов" суворо заборонив використовувати їхні символи для виготовлення продукції. Для поширення товарів необхідно отримати дозвіл.

Про це повідомив “Азов“.

Полк як правовласник забороняє суб’єктам господарської діяльності будь-якої форми власності здійснювати друк та виготовлення продукції з їхньою символікою. Це стосується зображень шеврона полку “Азов” або шеврону батальйону “Азов”.

Отримати дозвіл на використання символів можна лише у командування.

Зазначимо, що зображення шеврона полку офіційно зареєстровано в Українському інституті інтелектуальної власності (Укрпатент). Тобто він має реєстрацію як знак для товарів і послуг в Україні.

Окремий загін спеціального призначення “Азов” входить до складу військової частини 3057 Національної гвардії України згідно з наказом МВС України від 14.11.2014 №1235.