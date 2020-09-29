Про це сам Ісмаілов заявив у своєму зверненні.
“21 вересня цього року наказом міністра оборони України я звільнений з лав Збройних Сил за службовою невідповідністю. 39 років служіння Батьківщині залишилися позаду”, – сказав він.
За його словами, те, що його “викинули з лав Збройних Сил”, зробило стійкішим і впевненішим у своїх поглядах та переконаннях.
“Я піду з “Європейською Солідарністю” до кінця: у складі тієї команди, яка мене підтримує, дає мені майбутнє. Ніякий тиск чи погрози на мене не вплинуть”, – сказав Валерій Ісмаілов.
20 вересня обласна партійна конференція ухвалила рішення щодо висування Валерія Ісмаілова на чолі списку до обласної ради. А 21 вересня стало відомо про існування наказу Міністерства оборони України, яким за надуманим приводом полковник Ісмаілов звільняється з посади, заявили в “ЄС”.
- З квітня нинішнього року рейтинг партії “Слуга народу” впав на 11,1 %, а “Європейської солідарності” виріс на 2,6 %.