Полковника, колишнього командира 27-го реактивного артилерійського полку Збройних Сил України (ЗСУ) Валерія Ісмаілова, який під першим номером за списком партії "Європейська Солідарність" йде до Сумської обласної ради, звільнили з посади.

Про це сам Ісмаілов заявив у своєму зверненні.

“21 вересня цього року наказом міністра оборони України я звільнений з лав Збройних Сил за службовою невідповідністю. 39 років служіння Батьківщині залишилися позаду”, – сказав він.

За його словами, те, що його “викинули з лав Збройних Сил”, зробило стійкішим і впевненішим у своїх поглядах та переконаннях.

“Я піду з “Європейською Солідарністю” до кінця: у складі тієї команди, яка мене підтримує, дає мені майбутнє. Ніякий тиск чи погрози на мене не вплинуть”, – сказав Валерій Ісмаілов.

20 вересня обласна партійна конференція ухвалила рішення щодо висування Валерія Ісмаілова на чолі списку до обласної ради. А 21 вересня стало відомо про існування наказу Міністерства оборони України, яким за надуманим приводом полковник Ісмаілов звільняється з посади, заявили в “ЄС”.