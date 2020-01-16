Про це повідомили у Військовій службі правопорядку у Збройних Силах України.

Як повідомлялося раніше, в грудні минулого року полковник зробив ряд неоднозначних заяв під час публічного заходу. Зокрема, Ноздрачов нарікав на проблеми реінтеграції деяких “праворадикальних ветеранів”, які не зможуть знайти спільну з російськими військовими. У зв’язку з цим Генштаб почав службове розслідування та тимчасово відсторонив Ноздрачова з посади.

16 січня в Війській службі правопорядку оголосили про завершення розслідування. Уточнюється, що під час розслідування полковник пройшов перевірку на “детекторі брехні”.

“Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України завершене службове розслідування щодо оприлюднення начальником Управління цивільно-військового співробітництва ЗС України полковником Олексієм Ноздрачовим заяв, що виходять за межі його службових обов’язків. У ході розслідування військовослужбовець надав вичерпні пояснення та, зокрема, пройшов ретельну процедуру опитування з використанням поліграфу. Обставини та умови події також були всебічно вивчені фахівцями військової контррозвідки Служби безпеки України”, — йдеться в повідомленні.

За інформацією Служби, в його словах проглядається грубе порушення регламенту діяльності військових посадових осіб. У зв’язку з цим було прийнято рішення про пониження полковника у посаді.

“За результатами службового розслідування полковника Олексія Ноздрачова притягнуто до дисциплінарної відповідальності – пониження у посаді. Подальше проходження служби військовослужбовцем не буде пов’язане з керівництвом підрозділом цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України”, — зазначили в Службі.