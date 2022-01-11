Про це повідомляють #Букви.
Як зазначається, під час затримання поліціянти виявили, що чоловік мав ознаки сп’яніння. Чиновник намагався переконати поліціянтів відпустити його, назвавши свою посаду і звання.
В’ячеслав Єфтеній у вечір затримання кермував Mercedes G 63 AMG 2020 року випуску, вартість якого становить близько 200 тисяч євро. Однак, #Букви виявили, що у його декларації такого транспортного засобу немає.
На відео чітко видно, у що вдягнений полковник – #Букви знайшли таку ж куртку на офіційному сайті Gucci. Ця жакардова куртка коштує $1980.
Згідно з офіційною позицією Нацполіції, В’ячеслав Єфтеній з 1 вересня 2021 року перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Наказ про його відпустку виданий 30 серпня 2021 року за підписом керівництва Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.
- Нагадаємо, 11 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував скандал під час в’їзду в зону ООС, відтоді суспільство дізнається про все новіші деталі його біографії. Серед них – російське громадянство та робота помічником російського боксера та депутата від “Єдиної Росії” Ніколая Валуєва.
- Згодом міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що через скандал відкриють “дисциплінарне провадження”, і пообіцяв особисто вивчити всі деталі. 12 грудня Володимир Зеленський закликав розглянути питання про звільнення заступника міністра. 13 грудня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про звільнення Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.
- 28 грудня Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування щодо низки справ стосовно Олександра Гогілашвілі, колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського.