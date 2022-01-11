8 січня Чернівцях патрульні зупинили начальника управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області В'ячеслава Єфтенія. У момент знімання відео на полковнику була куртка Gucci, вартість якої на офіційному сайті становить $1980.

Про це повідомляють #Букви.

Як зазначається, під час затримання поліціянти виявили, що чоловік мав ознаки сп’яніння. Чиновник намагався переконати поліціянтів відпустити його, назвавши свою посаду і звання.

В’ячеслав Єфтеній у вечір затримання кермував Mercedes G 63 AMG 2020 року випуску, вартість якого становить близько 200 тисяч євро. Однак, #Букви виявили, що у його декларації такого транспортного засобу немає.

На відео чітко видно, у що вдягнений полковник – #Букви знайшли таку ж куртку на офіційному сайті Gucci. Ця жакардова куртка коштує $1980.

Згідно з офіційною позицією Нацполіції, В’ячеслав Єфтеній з 1 вересня 2021 року перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Наказ про його відпустку виданий 30 серпня 2021 року за підписом керівництва Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.