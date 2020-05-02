Повне скасування заходів карантину в Україні може привести до 140 тисяч смертей до кінця року внаслідок зараження коронавірусом.

Про це в Facebook заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Ляшко зазначив, що якщо в країні різко скасують всі карантинні обмеження, то до кінця року смертність внаслідок зараження коронавірусом складе від 120 до 140 тисяч осіб.

Відповідне моделювання надали йому фахівці Київської школи економіки.

“І як би не хотілося всім нам позбутися цього карантину і коронавірусу, треба все ж включити тумблер терпіння. Терпіння, яке дозволить нам вийти з карантину вчасно. А не передчасно”, – заявив він.

Він наголосив, що скасовувати заходи карантину в Україні будуть поступово, з урахуванням тих чи інших протиепідемічних умов.

“Урядом планується пом’якшення карантину. Але за певних умов. При певних протиепідемічних, а не політичних умовах”, – підкреслив санлікар.

Також Ляшко повідомив, що в МОЗ завершують роботу над тимчасовими вимогами до закладів, які незабаром відновлять надання послуг населенню (автомийок, перукарень, адвокатських і нотаріальних контор, кав’ярень, салонів краси, магазинів і так далі).