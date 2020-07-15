В "Укрзалізниці" заявили, що повне відновлення залізничних перевезень залежить від епідемічної ситуації в країні і рішень на місцях.

Про це заявив в.о. голови “Укрзалізниці” Іван Юрик.

Юрик зазначив, що зараз курсує 59% потягів далекого прямування і 46% приміських.

“Через два місяці після поновлення руху практично всі регіони України мають залізничне сполучення. Подальше відновлення пасажирського руху залежить від епідемічної ситуації в країні і відповідних рішень компетентних органів”, – повідомив він.

Також в УЗ нагадали, що відновлення перевезень залежить від того, наскільки пасажири на вокзалах і станціях дотримуються протиепідемічні заходи.

На початку липня в “Укрзалізниці” оголосили про відновлення роботи після карантину ще шести регіональних поїздів.