Про це заявив в.о. голови “Укрзалізниці” Іван Юрик.
Юрик зазначив, що зараз курсує 59% потягів далекого прямування і 46% приміських.
“Через два місяці після поновлення руху практично всі регіони України мають залізничне сполучення. Подальше відновлення пасажирського руху залежить від епідемічної ситуації в країні і відповідних рішень компетентних органів”, – повідомив він.
Також в УЗ нагадали, що відновлення перевезень залежить від того, наскільки пасажири на вокзалах і станціях дотримуються протиепідемічні заходи.
На початку липня в “Укрзалізниці” оголосили про відновлення роботи після карантину ще шести регіональних поїздів.
- Раніше повідомлялося, що станом на ранок 15 липня в Україні підтверджено 836 нових випадків COVID-19.